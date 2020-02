von Sarah Trinler

Zell (trin) Eine alte Hütte oberhalb der Realschule in Zell droht abzustürzen. Die Stadt möchte schnell handeln und das mit Asbest belastete Gebäude abreißen. Eine Spezialfirma würde die Arbeiten für 47.600 Euro übernehmen – die hohen Kosten sorgten im Gemeinderat am Montag für Diskussionen.

Die Rudingsdorfer Hütte an der Adelsberger Straße auf einem steilen städtischen Grundstück sei „höchst baufällig“ und drohe nun abzustürzen, sagte Bauamtsleiter Jörg Schmidt. Die Sicherheit der Schüler der Montfort-Realschule sei gefährdet – die Hütte steht direkt oberhalb der Schule am Hang. Bürgermeister Peter Palme ergänzte, dass man in Zell von der Rudingsdorfer Hütte spreche, da die Familie Rudinger einst das Grundstück gepachtet und sie errichtet hatte. Mittlerweile gebe es keine Pächter mehr und auch keine Nachkommen, so dass die Stadt gezwungen sei, den Abriss der Hütte zu übernehmen.

Doch einfach wird dieser nicht: Das steile Gelände ist nur schwer zugänglich, der Abbruch der Hütte könne nur mit einem Spezialkran von oben gemacht werden, sagte Schmidt. Auch aufgrund der asbesthaltigen Baustoffe müsse eine Spezialfirma her, „der Werkhof kann das nicht machen“, so der Bauamtsleiter. Die Verwaltung hat ein Angebot einer Firma aus Bad Säckingen eingeholt, das sich auf 47.600 Euro beläuft.

„Mir fehlen weitere Angebote“, sagte Erwin Vollmer (SPD). Schmidt erklärte, dass es einen Vor-Ort-Termin mit mehreren Firmen gegeben habe, von diesen habe allerdings nur eine ein Angebot abgegeben. Dies hätte in der Beschlussvorlage dann auch so formuliert werden müssen, sagte Vollmer. Auch Werner Ganter (CDU) drängte auf weitere Angebote, „wir müssen das ja nicht heute beschließen“. Bürgermeister Palme und Bauamtsleiter Schmidt bekräftigten erneut, dass die Verwaltung sich bereits um weitere Angebote bemüht habe und es momentan eben schwierig sei.

Mehr als 47.000 Euro sei viel Geld für eine kleine Hütte, meinte Matthias Kiefer (CDU). Eine Spezialfirma sei aus seiner Sicht nicht nötig, dies sei eine Aufgabe für die Feuerwehr und den Werkhof. „Als Bürgermeister kann ich diese Verantwortung nicht übernehmen“, entgegnete Palme. Das Fundament, auf dem die Hütte steht, sei nicht fest. Bei der kleinsten Bewegung könne das Bauwerk, das an der Kante zum Hang stehe, rutschen. Jörg Schmidt bekräftigte indes, dass die Kostenschätzung sogar bei 60.000 Euro gelegen habe und man daher mit dem vorliegenden Angebotspreis zufrieden sein könne.

Mit drei CDU-Gegenstimmen (Matthias Kiefer, Werner Ganter und Klaus Wetzel) und einer Enthaltung (Marco Waßmer, SPD) wurde der Auftrag vergeben. Aufgrund der Lage kann ein Abbruch nur von oben erfolgen, weshalb die Adelsberger Straße halbseitig gesperrt werden muss. Peter Eichin (SPD) bat darum, die Sperrung so kurz wie möglich zu halten. Das „Dilemma“ bei den Straßenarbeiten im Herbst 2019 dürfe sich nicht wiederholen. Dort sei die L 140 tagelang gesperrt gewesen, obwohl nicht gearbeitet wurde.