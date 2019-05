von Monika Weber

Senioren sind auch in Schopfheim eine wichtige und eine wachsende Bevölkerungsgruppe. Mit dem Seniorentag am Samstag, 11. Mai, von 10 bis 17 Uhr in der Stadthalle möchten Seniorenbüro, Kreisseniorenrat und Sozialstation zeigen, dass das Seniorendasein mehr ist als hilfe- oder gar pflegebedürftig zu sein. Ausdrücklich sind jedoch alle Generationen angesprochen.

Freiwillige gesucht: Bewusst haben die Organisatoren Dagmar Stettner vom Seniorenbüro, Bernd Sevecke vom Kreisseniorenrat und Georg Schenk von der Sozialstation deshalb auch Jüngere eingebunden, sei es als Helfer oder bei den Musik-Orchestern. „Keiner kann sagen, das geht mich nichts an“, meinte Bernd Sevecke im Pressegespräch, denn alt würde schließlich jeder einmal. Auch haben viele Eltern oder Großeltern im Seniorenalter. Auf einem Marktplatz des Ehrenamts und im Messebereich kann man sehen, wo Senioren bereits aktiv sind oder werden können, oder wo sie Hilfe und Unterstützung erfahren. Der Seniorentag soll damit einen positiven Beitrag leisten, dass Senioren fit und möglichst lange zuhause bleiben können.

Mit einer Mitmach-Aktion soll die Veranstaltung auch noch nachwirken, denn es werden Senioren und andere Freiwillige gesucht, die sich bei den verschiedensten Dingen engagieren möchten oder Ideen haben, die sie irgendwo einbringen können. Bei der Vorbereitung des Seniorentags stellte sich heraus, dass alle Organisationen stets auf der Suche nach Helfern sind. Über 30 Vereine und Organisationen haben ihr Kommen angekündigt. Mit dem Markus-Pflüger-Heim und dem Blauen Kreuz seien sogar noch nachträglich zwei Aussteller hinzugekommen, weil diese von der Veranstaltung erfahren hatten, als die Flyer schon gedruckt waren.

Angebote: Die benachbarte Schopfheimer Tafel lädt parallel zu einem Tag der offenen Tür ein und in der Stadtbibliothek gibt es bis 13 Uhr einen Büchertisch zum Thema. Inhaber eines Berechtigungsausweises für den Tafelladen erhalten kostenlos Suppe. Auch sonst hat man für Speisen und Getränke auf moderate Preise geachtet. In und um die Stadthalle gibt es Aktionen zum Mitmachen, bei dem bewusst die Generationen zusammen gebracht werden sollen. „Jung- und Alt basteln Vogelhäuser“ bietet die Gewerbeschule an. Bei der „Jung-mit-Alt-Verlosung“, einem Quiz mit Gedächtnistraining, können zwei Karten für den Europapark gewonnen werden.

Die Pfadfindergruppe der Evangelischen Freikirche Kaleo wartet mit dem Kreativangebot „Paracordbänder“ auf. Gertrud Koch lädt dazu ein, alte Spiele, die in Vergessenheit geraten sind, gemeinsam zu spielen. Im „Raum der Erfahrung“ von der Mathilde-Planck-Schule Lörrach kann man mit Rollstuhl und Rollator einen Parcours mit Bewegungselementen durchfahren. Wer Hilfe bei der Patientenverfügung braucht, kann beim Betreuungsverein SKM einen Termin vereinbaren. Es gibt Vorträge darüber, wie man den Übergang vom Arbeitsleben in die Rente gestalten kann, über Bildung, Chancen und Herausforderungen im Alter, Pflege, wenn die Kinder weiter weg wohnen und was sich im Landkreis für Senioren tut.

Programm: Eine Clownin sorgt für Unterhaltung und Reinhold Fetscher serviert mit dem Kabarett „Zähnef(l)etschereien“ einen satirischen Seniorenteller. Die Bläserklasse der Friedrich-Ebert-Schule, das Orchester des Theodor-Heuss-Gymnasiums und der Lollipop Chor sorgen für musikalische Unterhaltung. Letzterer lädt zudem zum gemeinsamen Singen ein. Bürgermeister Dirk Harscher hat die Schirmherrschaft für die Veranstaltung übernommen. Neben einem Grußwort findet auch eine moderierte Diskussion mit der stellvertretenden Vorsitzenden des Landesseniorenrats Baden- Württemberg, Nora Jordan-Weinberg, statt. Dirk Harscher sieht in der Veranstaltung ein positives Signal für Schopfheim und diese wichtige demographische Gruppe.

Er hofft zudem, dass sich bei diesem Thema auch weiterhin etwas tut. „Der politische Wille wächst“, freute sich Dagmar Stettner.

Auch weiterhin können sich Interessenten für eigene Aktionen oder Einzelpersonen, die helfen möchten, bei Dagmar Stettner unter t 07622/697596-33 melden.