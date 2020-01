von Monika Weber

Schopfheim (sk) Der Partner ist vielleicht schon verstorben. Die Kinder wohnen weit weg und kommen nur selten zu Besuch. Die eigene Mobilität lässt nach. In solchen oder ähnlichen Situationen sehnt sich so mancher nach etwas Aussprache, nach Abwechslung von der Einsamkeit. In Schopfheim hat für solche Fälle Anfang 2019 der ehrenamtliche Besuchsdienst „Lichtblick“ die Arbeit aufgenommen.

Mal gemütlich zusammensitzen, einen Kaffee genießen und plaudern, ein Spiel spielen, das man vielleicht schon lange nicht mehr gespielt hat, – einfach etwas Abwechslung vom einsamen Alltag haben. Das sind Wünsche, die viele Menschen haben. Vielleicht sucht man aber auch eine Begleitung für Kino oder Theater, Hilfe bei Behördengängen oder Arztbesuchen oder möchte einfach nur mal zusammen spazieren gehen. Für solche Wünsche gibt es den ehrenamtlichen Besuchsdienst Lichtblick, ein Projekt von evangelischer Kirchengemeinde, Sozialstation und Diakonie. Geleitet wird der Lichtblick von Petra Klement-Dreyer. Bei ihr laufen die Fäden zusammen. Wer jemanden besuchen möchte oder selbst besucht werden will, kann sich an sie wenden. Sie macht das Projekt weiter bekannt und organisiert regelmäßige Austauschtreffen der Besuchswilligen. Ziel des Projekts war auch, bestehende Besuchsdienste zu vernetzen und Zeit zu verschenken. Mittlerweile hat sich ein etwa zehnköpfiges Team zusammengefunden, das sich um einzelne Senioren kümmert. Dazu gibt es etwa 15 Personen, die besucht werden möchten.Meist sind es Frauen, die besuchen, und auch meist Frauen, die besucht werden möchten. Männer übernähmen sonst eher den Fahrdienst, wissen die Ehrenamtlichen. Andreas Schaffrinna aus Wieslet ist da eine Ausnahme. Er betreut schon seit einigen Jahren eine Dame, die gesundheitlich angeschlagen ist, zunächst über die sogenannte „Nachbarschaftshilfe“. Als diese dann aufgelöst wurde, konnte er die Dame nicht so einfach allein lassen, „die braucht jemanden“, befand er, und so engagierte er sich über die neue Organisation. Um eine Regelmäßigkeit in die Treffen zu bringen, wurde ein fester Tag in der Woche vereinbart, an dem Andreas Schaffrinna nun als „Lichtblick“ zu Besuch kommt. „Ich höre zu, helfe ihr bei Formularen und dabei, ihren Alltag zu bewältigen“, berichtet er über seine ehrenamtliche Tätigkeit. „Ich mache das sehr gerne und sie nimmt die Hilfe dankbar an. Ich sehe mich als Lichtblick für sie“, so seine Einschätzung.

Ganz zufällig fand Maria Pentassuglia zu Lichtblick. Auch sie betreut eine Dame, wobei die Treffen ein bis zwei Stunden dauern. „Wir essen Kuchen und trinken Kaffee zusammen, spielen und reden eigentlich über alles.“ Weil die Dame früher viel gereist ist und oft in Italien war, hat Maria Pentassuglia ihr einmal selbstgemachte Tomatensoße mitgebracht. Davon schwärme die Dame noch immer. Karin Fertoszögi betreut eine Dame, die geistig sehr interessiert ist und alleine auch noch gut zurechtkommt.Eine Tochter der Dame hatte sich nach der Möglichkeit eines Besuchsdienstes erkundigt. Weil die Dame weit draußen in Fahrnau wohnt, lässt sich Karin Fertoszögi auf dem Hinweg von ehrenamtlichen Fahrern oder dem Taxi bringen. Zurück läuft sie und tut so gleichzeitig etwas für ihre Gesundheit. Mit der Dame kommt sie gut klar und besucht sie einmal in der Woche. Allerdings hat sie auch schon andere Erfahrungen gemacht und zunächst jemanden besucht, mit dem es gar nicht gepasst hat. Aber das sei gar kein Problem gewesen. Nach Rücksprache mit Petra Klement-Dreyer wurde jemand anderes für sie gefunden.

Regelmäßige Treffen bieten Weiterbildung

Meist klappt die Zusammenstellung nach gleichen Interessen auf Anhieb, wie bei Petra Schmidt, die durch den Gemeindebrief auf Lichtblick aufmerksam geworden ist.

Sie besucht einen Herrn, der sich mit ihr hauptsächlich unterhalten wollte über berufliche Themen, Familiäres, Musik oder Natur. Das passt auch für sie gut. Hannelore Lay hat bei einem Vortrag in Schärers Au von dem Besuchsdienst erfahren. „Ich hatte das Gefühl, dass ich mich irgendwo einbringen wollte.“ Und so betreut sie ebenfalls eine Dame und ist damit sehr glücklich. „Sie freut sich immer, wenn ich komme“, sagt Hannelore Lay.

Irmhild Allmannsberger ging vor zwölf Jahren in Rente und ist seitdem beim Besuchsdienst der evangelischen Kirche engagiert, der evangelische Bürger zu runden Geburtstagen persönlich gratuliert. „Viele warten schon, dass man kommt“, schildert sie ihre Erfahrungen. Eine Zugezogene war dann auch positiv überrascht, weil sie so etwas von ihrem früheren Wohnort nicht kannte. Etwa zehn Glückwunschbriefe im Monat verteile sie und fühle sich damit auch ausgelastet. Sie nimmt aber auch an den regelmäßigen Treffen von Lichtblick teil, wobei hier natürlich alle Konfessionen berücksichtigt würden, wie Petra Klement-Dreyer versicherte. Diese Treffen seien ungemein wichtig, weil man hier über Probleme diskutieren könne und auch Fachinformationen bekäme.

Wer sich angesprochen fühlt, besuchen möchte oder besucht werden möchte, kann sich bei Petra Klement-Dreyer melden. Wichtig zu wissen: Als ehrenamtlicher Besuchsdienst verrichtet man keine pflegenden Maßnahmen. Es gehe dabei um „Wellness für die Seele“ und darum, Zeit zu verschenken. Die Besuchstermine werden individuell abgesprochen, so dass sich jeder nach seinen Möglichkeiten einbringen kann. Es gibt auch die Möglichkeit, Spiele für die Treffen auszuleihen.

Der ehrenamtliche Besuchsdienst Lichtblick bietet regelmäßig Info-Treffen für Interessierte an. Infos bei Petra Klement-Dreyer unter Tel. 07622/69 75 96 34 oder per E-Mail an petra.klement-dreyer@diakonie.ekiba.de