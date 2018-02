Schopfheim Drogenhandel: Vermeintlicher Kiffer war verdeckter Ermittler

24-Jähriger steht wegen Drogenhandels vor dem Amtsgericht Bad Säckingen. Freiheitsstrafe wird zur Bewährung ausgesetzt.

Schopfheim/Bad Säckingen (hibu) Das Amtsgericht Bad Säckingen hat einen 24-Jährigen wegen gewerbsmäßigen Drogenhandels zu eineinhalb Jahren Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt.

Der „muskulöse Mann“, der am Nachmittag des 6. Juni 2017 in der Asylunterkunft aufgetaucht sei, habe ausgesehen wie ein Bodybuilder und Kiffer, erklärte der Angeklagte, darum habe er ihm Marihuana verkauft. Zufällig habe er etwas vorrätig gehabt, weil er kurz zuvor am Bahnhof in Lörrach zehn Tütchen zu je einem Gramm für 100 Euro gekauft hatte; eigentlich ausschließlich für seinen Eigenbedarf, aber da er an jenem 6. Juni nicht einmal mehr Geld für Essen gehabt habe, habe er dem Mann zwei Tütchen für 20 Euro verkauft. Der Kunde habe nach der Handy-Nummer gefragt und sich eine Woche später wieder gemeldet. Am Bahnhof in Fahrnau sei es zu einem weiteren Deal gleicher Größenordnung gekommen, gestand der Angeklagte. Pech für ihn, dass es sich bei dem muskulösen Mann nicht um einen Kiffer, sondern um einen verdeckten Ermittler handelte. Der sagte aus, dass er in der Gemeinschaftsunterkunft den Erstbesten auf dem Flur nach „Gras“ gefragt habe, worauf er direkt an den Angeklagten verwiesen worden sei.

Der Beamte war nicht der einzige verdeckte Ermittler, der in der Unterkunft ohne Umschweife nach Drogen fragte und welche bekam. Und der Angeklagte war nicht der einzige Anbieter. Um mutmaßliche Drogengeschäfte in Asylunterkünften des Landkreises aufzudecken, hatte sich eine „Undercover“-Gruppe von jungen Beamten gebildet, die äußerst erfolgreich agierte.

Allein mit dem 24-jährigen Angeklagten soll es innerhalb eines Monats zu sechs Deals von insgesamt achteinhalb Gramm Marihuana gekommen sein. Mal habe er die Tütchen aus der Socke geholt, mal aus dem Nachttischchen, mal aus einem anderen Zimmer. Eine Polizistin äußerte sich verwundert darüber, wie offen und routiniert alles vonstatten gegangen sei.

ei ihrem damaligen Einsatz habe sie eigentlich einen anderen Dealer aufsuchen wollen, von dem sie schon zuvor etwas gekauft hatte. Weil dieser aber nicht da war, sei sie von Bewohnern direkt ins Zimmer des Angeklagten geschickt worden. Dort sei gerade ein anderer Kunde bedient worden – in Gegenwart weiterer Personen. „Er fragte mich wie viel? Ich sagte für zehn Euro, worauf er aus einer großen Tüte Marihuana holte, ein Gramm mit der Feinwaage abwog und in ein Tütchen verpackte. Sein Zimmer schien ein regelrechter Umschlagplatz zu sein“, so ihr Eindruck.

Außer den beiden ersten Taten stritt der Angeklagte alles ab. Es müsse sich um eine Verwechslung handeln, beteuerte er, schließlich sei er in der Unterkunft nicht der einzige Schwarzafrikaner gewesen. Sein Verteidiger Stephan Althaus verwies auf Untersuchungen, die bestätigten, dass es für Zeugen schwierig sei, Personen anderer Ethnien auseinanderzuhalten. Der Anwalt befand nur zwei von sechs Anklagepunkten als erwiesen, wofür er eine Geldstrafe für ausreichend hielt. Richterin Anne Mehling vertraute jedoch auf das geschulte Auge der Polizisten, die versicherten, den Angeklagten identifizieren zu können; nicht zuletzt anhand von dessen WhatsApp-Profilbild, denn er hatte den vermeintlichen Kunden seine Telefonnummer gegeben.

Das Gericht war von allen Taten und der Gewerbsmäßigkeit überzeugt. Da er nicht vorbestraft war und die Richterin ihm wegen seiner guten Deutschkenntnisse und Ausbildungspläne Integrationswille zuerkannte, setzte sie die Strafe zur Bewährung aus. Die 100 Euro Drogenerlös werden eingezogen. Sollte er während der zweijährigen Bewährungszeit straffällig werden oder in einer der sechs angeordneten Urinkontrollen Drogen nachgewiesen werden, droht Bewährungswiderruf.

Über sein Schicksal wird auch das Verwaltungsgericht Freiburg entscheiden, wo sein abgelehnter Asylantrag anhängig ist.