von sk

Schopfheim/Wiesental (sk) Drei Konzerte an drei Orten in einem Monat – der Verein „Exbluesive – Jazz und Blues Südbaden“ bietet unter dem Motto „Blues im Wiesental“ erstmalig eine solche Veranstaltungsreihe. Hochkarätige Musiker aus den USA, Spanien und Deutschland treten in Tegernau, Utzenfeld und Schopfheim auf. „Wir möchten mit dieser Reihe unserer regionalen Verbundenheit Ausdruck geben und die trüben Novembertage ein wenig aufhellen“, erklärt Manfred Bockey vom Exbluesive-Team den Gedanken, der hinter dieser Reihe steht.

Die Künstler und Termine: Joe Filisko & Eric Noden , Sonntag, 10. November, Laurentius-Kirche Tegernau; Beginn 17 Uhr; Einlass ab 16 Uhr. Joe Filisko & Eric Noden sind laut Ankündigung ein „Weltklasse-Duo aus Chicago“. Eric Noden (akustische Gitarre) und Joe Filisko (Mundharmonika) haben sich auf den Vorkriegsblues im US-amerikanischen Süden spezialisiert. Blossbluez, Samstag, 23. November, Gasthaus „Eiche“, Utzenfeld; Beginn 20 Uhr; Einlass ab 19 Uhr. Die sieben Musiker von Blossbluez machen laut Ankündigung „ihren ganz eigenen Stil – aber immer Blues im besten Sinne, und zwar auch dann, wenn sie eigene Kompositionen spielen“.

So mischt die Band Funk- und Soul­elemente mit dem Blues und experimentiert auch mit jazzorientierten Songs. Gegründet wurde die Formation bereits vor über 35 Jahren in Freiburg. Im Jahr 2005 wurde sie wiedererweckt.

Joan Pao Cumellas & Miguel Talavera, Freitag, 29. November, Kirche St. Agathe, Schopfheim-Fahrnau; Beginn 20 Uhr; Einlass ab 19 Uhr. Joan Pao Cumellas & Miguel Talavera sind aus Spanien: Miguel Talavera an der Gitarre kommt aus einer Flamenco Familie und Joan Pao gilt laut Ankündigung „als einer der weltbesten Mundharmonikaspieler“. Sie verbinden den traditionellen Blues mit Elementen von Jazz und spanischer Musik – dies ergibt eine eigenwillige Mischung auf höchstem Niveau.

Karten für alle drei Konzerte gibt es im Vorverkauf jeweils für 14 Euro pro Konzert in Sigrid‘s Bastellädle Schopfheim, im Bürgerbüro Tegernau, im Gasthaus „Eiche“ Utzenfeld und telefonisch unter Tel. 0151/ 23 28 21 37.