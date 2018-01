Schopfheim Dreharbeiten in Schopfheim: Diese Orte besucht das Landesschau Mobil des SWR

Das „Landesschau Mobil“-Team ist auf Entdeckungstour in Schopfheim: Reporterin Kristin Haub ist ab Montag, 22. Januar, für Dreharbeiten in der Stadt im Landkreis Lörrach unterwegs.

Reporterin Kristin Haub möchte herausfinden, was die Menschen in Schopfheim bewegt und was das Leben vor Ort prägt, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Das „Landesschau Mobil“-Team freut sich dabei auch auf spontane Begegnungen mit Menschen vor Ort.

Ausstrahlung Anfang Februar

Gesendet wird die Reportage zunächst in einzelnen Episoden täglich von Montag, 5. bis Freitag, 9. Februar, in „Landesschau Baden-Württemberg“, außerdem als halbstündige Reportage am Samstag, 10. Februar, von 18.15 bis 18.45 Uhr in „Landesschau Mobil Schopfheim“ im SWR Fernsehen in Baden-Württemberg.

Diese Orte besucht das Landesschau Mobil

Kristin Haub erfährt vom Eichener See, der ein Faszinosum der Natur ist: Mal ist er 200 Meter lang, zehn Meter breit und fast drei Meter tief, dann nicht mehr als eine Pfütze und manchmal gar nicht zu sehen. Die „Landesschau Mobil“-Reporterin sucht den See auf, der in seiner vollen Entfaltung zahlreiche Menschen anzieht und beobachtet über Tage hinweg, wie er sich verändert.

Der Dorfladen im Ortsteil Kürnberg ist bei den Anwohnerinnen und Anwohnern sehr beliebt, nicht nur wegen des Warenangebots. Woran das liegt, will Kristin Haub herausfinden.

„Landesschau Mobil“ ist auf der Suche nach den sportlichen Seiten Schopfheims und erfährt von den erfolgreichen Badminton-Nachwuchsspielerinnen und -spielern der Turn- und Sportgemeinschaft (TSG) Schopfheim 1846. Kristin Haub besucht den Verein.

Wer hat den besten Kaffee im Ort? Kristin Haub hört sich um.

Auf der Suche nach der „alemannischen Seele“ in Schopfheim, möchte „Landesschau Mobil“ einem Schopfheimer Original einen Besuch abstatten. Wo führt der Weg hin und auf wen stößt Kristin Haub?

Kristin Haub kommt eine Geschichte zu Ohren, die manch einen zum Schmunzeln bringt. Sie hat mit einer Amtskette zu tun. Worum dreht sich die Geschichte?

Gersbach ist der höchstgelegene Ortsteil von Schopfheim. Der Ortsteil hat zahlreiche Auszeichnungen bei Wettbewerben auf Bundes- und Europaebene erlangt: Wofür, das möchte „Landesschau Mobil“ bei einer Erkundungstour herausfinden.

„Landesschau Mobil“-Reporterin Kristin Haub

Kristin Haub ist ein echtes Landeskind: in Nürtingen geboren, in Hohenlohe aufgewachsen, in Südbaden zuhause. Seit 2015 porträtiert sie mit „Landesschau Mobil“ Land und Leute. Von 2011 bis 2014 moderierte sie „Landesschau Baden-Württemberg“, von 2009 bis 2011 das deutsch-französische Magazin „Vis à Vis“. Für das SWR-Studio Freiburg ist sie bereits seit 2008 als Reporterin und Live-Reporterin tätig. Zudem ist sie gelegentlich als Moderatorin für die Sendung „Treffpunkt“ im SWR Fernsehen zu sehen.