von Nicolai Kapitz

Nicht nur beim Campus Friedrich-Ebert-Schule müssen Zahlen nach oben korrigiert werden. Auch das Wiechser Großprojekt Hallenneubau kommt um nachträgliche Kostensteigerungen nicht herum: Am Montag soll der Gemeinderat Mehrkosten in Höhe von insgesamt fast 375.000 Euro durchwinken. Das geht aus den Unterlagen für die Sitzung hervor. Die Bauverwaltung nennt für die Verteuerung verschiedene Gründe.

Der Hallenbau: Die Kostensteigerungen teilen sich auf zwei Bereiche. Einerseits geht es um die Bauarbeiten an und in der Halle selbst, andererseits um die Arbeiten an den Außenanlagen. Der Löwenanteil der Zusatzkosten entfällt auf die Halle. Rund 287.000 Euro beträgt die Projektkostenerhöhung laut Ratsvorlage. Damit erhöht sich der gesamte Kostenrahmen des Hallenneubaus von 3,4 Millionen Euro auf 3,68 Millionen Euro.

Dazu haben laut Bauverwaltung mehrere Faktoren geführt. „Die allgemeinen Mehrkosten kommen zustande zum einen durch die genehmigten Nachträge, die im Projektverlauf angefallen sind, und zum anderen auch durch verschiedene Maßnahmen und Leistungen an den Bestandsgebäuden, die so nicht absehbar waren“, heißt es wörtlich in der Sitzungsvorlage. Außerdem war der Ausbau des Vereinsraumes eigentlich als Eigenleistung der Vereine geplant gewesen, „welche aber so durch die Vereine nicht leistbar war“.

Obendrein machte sich gerade beim Stahlbau, beim Einbau der Fenster, bei Schlosserarbeiten und beim Thema Alufassade der Handwerkermangel bemerkbar. So mussten „insbesondere in den metallverarbeitenden Gewerken teilweise erheblich mehr Ausgaben, als budgetiert waren, getragen werden“, schreibt die Stadt. Und noch ein weiterer Punkt hat die Kostensteigerungen verursacht – allerdings einer, von

dem das Gesamtprojekt hinterher profitieren wird: Ursprünglich war die Planung der Technik auf die Halle und

die technische Anbindung der Halle an die benachbarte Grundschule begrenzt.

Zwischenzeitlich wurde aber ein Zukunftsszenario in die Planungen einbezogen: Wenn dereinst einmal Schule und Kindergarten saniert oder umgebaut werden, dann muss die Halle damit kompatibel sein. „Es wurde vereinbart, den Umbau der Halle so zu gestalten, dass für den späteren Umbau von Schule und Kindergarten keine Nachteile oder Verzögerungen entstehen“, heißt es in der Vorlage. „Aus diesem Grund wurden mehrere Baumaßnahmen vorgezogen.“ Dieser Schritt kostete rund 44.000 Euro.

Rund 87.600 Euro mehr werden für die Arbeiten im Freien fällig. Die Gesamtkosten erhöhen sich hier laut Prognose der Bauverwaltung von 225.000 auf rund 312.600 Euro – und das angesichts der Tatsache, dass die Außenanlagen ursprünglich nicht im Budget der Stadt eingeplant waren und von den Hallennutzern – vor allem den Vereinen – in Eigenarbeit neu gestaltet werden sollten. Das erwies sich als unmöglich und so sprang die Stadt zunächst mit einem Kostenrahmen von rund 225.000 Euro ein, der nun nachträglich noch einmal erhöht wird. Auch hier sind die Gründe in nachträglichen Anpassungen zu suchen: So wurde unter anderem die Beleuchtung des Parkplatzes überarbeitet, außerdem wurde die Kanalisation angepasst. Der Stand: Die Arbeiten sind immer noch nicht zu 100 Prozent durch: Im Inneren der Halle sind noch ein paar Kleinigkeiten von den Handwerkern auszubessern, hier geht es vor allem um eine sogenannte Prallwand. Im Freien fehlen noch die geplanten zusätzlichen Fahrradabstellplätze.

Der Gemeinderat tagt am kommenden Montag, 10. Februar, um 19 Uhr öffentlich im Sitzungssaal des Rathauses.