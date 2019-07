von Jürgen Scharf

Bei Kirchenmusikern und Organisten gehört das Improvisieren dazu. Johann Sebastian Bach ist das beste Beispiel, er war berühmt als Improvisator. Interessanterweise hat sich die Improvisation an der Orgel erhalten, während sie bei Klassik-Konzerten unüblich geworden ist. Beim Eröffnungskonzert des Schopfheimer Orgelsommers mit dem ION-Preisträger Sebastian Heindl zog sich Großmeister Bach und die Faszination der Orgelimprovisation durchs Programm.

An vielen Stellen blitzte Inspiration auf. Da waren ganz andere Klänge im Klangraum Kirche zu hören, ein experimentelles Kontrastprogramm. Bach und Heindl als Programmschwerpunkt, das war hoch ambitioniert und zeigte gehöriges Selbstbewusstsein des Nachwuchsorganisten aus Gera, der in Leipzig studiert und bereits einige Preise abgeräumt hat. Improvisation Nr. 1 spielte Heindl im französisch-barocken Stil, in dem auch die Schuke-Orgel der Stadtkirche disponiert ist und daher von den Registerfarben perfekt passte.

2006 war Sebastian Heindl „Organist des Jahres“ und beim letzten Wettbewerb der Internationalen Orgelwoche Nürnberg (ION) bekam er neben dem dritten Preis auch den Publikumspreis und den Max Reger-Sonderpreis. Die beiden Schopfheimer Orgeln fand der junge Gast „wunderbar und gegensätzlich“. Der 21-Jährige ging stilistisch auf drei Arten beim improvisierten Thema vor: barock, romantisch und modern.

Außergewöhnlicher Festivalauftakt

Orgelimprovisation ist eine hohe Kunst und braucht eine souveräne Technik. Die hat Heindl, zudem organisiert er den Klang der Orgeln, die Register und die Klangmischungen höchst wirkungsvoll. Spannend war die moderne Improvisation über ein weltliches englisches Vokalstück mit atemberaubenden auf- und absteigenden Läufen. Clusterartig fährt der Spieler mit der flachen Hand über die ganze Tastatur. Zwei Manuale reichten ihm für dieses experimentelle Stück aus, das er in höchsten Tönen ins Universum oder Elysium entschwinden ließ: Cyberspace auf der Orgel – wann gibt es das schon mal? Der größte Brocken war die improvisierte große Sonate über vier Themenwünsche des Publikums im romantischen Stil. Diese ausgedehnte Sonate war kunstvoll, fantasievoll, vielleicht etwas lang. Aber ein außergewöhnlicher Festivalauftakt. (js)

Nächstes Orgelkonzert: Trevis Baker (London), Donnerstag, 11. Juli, 20 Uhr, Stadtkirche Schopfheim