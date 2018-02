Kultur Die ganze Bibel im Kleinen erklingt in der Stadtkirche

Die ganze Bibel im Kleinen erklingt in der Stadtkirche

Das letzte Werk von Heinrich Schütz, der "Schwanengesang", erklang in der Stadtkirche in Schopfheim.

Der „Schwanengesang“ von Heinrich Schütz ist ein Spätwerk, das lange Zeit verschollen war und erst in den 1980er Jahren wiederentdeckt wurde. Der „Vater der deutschen Musik“ hat darin den kompletten 119. Psalm in elf Motetten vertont: sozusagen die ganze Bibel im Kleinen. Für unsere heutige Ohren ist dieses geistliche Werk aus dem Jahr 1671 am Übergang von der Renaissance zum Frühbarock eine ziemlich entfernte Musik.

Bei diesem „Opus ultimum“ stellen sich heute aufführungspraktische Fragen, die von der Studentenkantorei Freiburg in der Reihe „Kirchenmusik in Schopfheim“ in der dortigen Stadtkirche gut und praktikabel gelöst wurden – vor allem hinsichtlich der chorischen, solistischen und instrumentalen Besetzung. Die jungen Interpreten hatten hohe musikalische Ansprüche zu befriedigen: von den liturgisch einstimmigen, sehr klösterlich wirkenden Intonationen zu Beginn über die Motiv-Kontraste bis zu dem emotionalen Anhang des jubelnden 100. Psalms „Jauchzet dem Herrn, alle Welt“ und dem Deutschen Magnificat.

Zufrieden konnte man mit der Chor- und Solistenbesetzung sein, den in zwei Chorblöcke aufgeteilten acht Vokalstimmen des Basler Vokalensembles Voces suaves und den beiden Kapellchören der Studentenkantorei, die die Chorsolisten homogen im Ausdruck ergänzten. An manchen Stellen („Ich bin entbrannt über die Gottlosen“, „Ich hasse die Flattergeister“) erhielt das monumentale Sakralwerk eine impetuosere Darstellung, war wirkliche dramatische Klangrede. Der Lobpreis und der Mariengesang im Anhang hatten Affekt und Verzierung.

Eine gute Entscheidung war es, dass Chorleiter Florian Cramer sich für begleitende Instrumente entschieden hat, denn das steht in der Wiedergabe frei. Aber es ist schlüssig und eine willkommene Farbgebung, diese Begleitung des Chorgesangs durch erfahrene Alte Musik-Experten der auf Spätrenaissance und Frühbarock spezialisierten Capella friburgensis. Die warm klingenden historischen Instrumente Zink, Gambe, Posaune, Dulzian und Laute mischten sich sehr gut mit dem vokalen Klang. Da rückte die ferne Musik näher.