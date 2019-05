von André Hönig

Schopfheim – Die Wahl für den Gemeinderat – sie ist zuallererst eine Persönlichkeitswahl. Dennoch positionieren sich die Parteien und Wählervereinigungen auch mit inhaltlichen Aussagen in ihren Wahlbroschüren. Wir haben uns sich diese näher unter der Frage angeschaut, wie konkret darin inhaltlich Position bezogen wird.

CDU: Gesicht zeigen – Inhalte kurz und knapp

Gesicht zeigen, Bilder sprechen lassen – darauf setzen die Christdemokraten in ihrer kleinen, locker in die Hosentasche passenden Broschüre. Inhaltliches gibt‘s nur in Stichworten und dennoch bezieht die CDU bei einigem Position. Beim Thema Bildung etwa ist die CDU für „Kinderbetreuung mit Qualität“ und einen „Blick auf alle Schulen“, sie stellt auch klar: „Wir stehen zum Campus.“ Auch zu den Finanzen gibt es eine deutliche Forderung: So soll das Projektcontrolling verbessert werden („Nachprüfung“). Ansonsten will sich die CDU zwar für eine Konsolidierung einsetzen – aber „mit Augenmaß“. Also nicht um jeden Preis. Zum Thema Wohnen und Gewerbe heißt es, dass die CDU Wohnflächen schaffen, Gewerbeansiedlung fördern sowie Einzelhandel und Handwerk unterstützen will, ohne dies jetzt näher zu erläutern.

Konkreter ist da die Aussage zum Bereich „Gesundheit“: Hier will sich die CDU für eine wohnortnahe Versorgung und den Ausbau ambulanter Pflegeplätze einsetzen. Außerdem bekennt sich die CDU in ihrer Broschüre zu „Sanierung und Erhalt der Schwimmbäder“. Das Tourismusangebot soll ausgebaut, das Biosphärengebiet unterstützt werden. Klar Position bezieht die CDU in der Broschüre beim Thema Teilorte: Dörfliche Strukturen sollen erhalten und ausgebaut, die Ortsverwaltungen erhalten werden.

SPD:

Wichtigste Ziele Konkret benannt

Größer im Format als der CDU-Flyer ist die SPD-Broschüre, so ist denn auch mehr Platz für Inhalte. Die Genossen wollen sich für eine gute Kommunikation einsetzen und benennen „starke Ziele“, für die sie „kämpfen“ wollen: mehr Ärzte sowie eine verkehrsberuhigte Innenstadt. Auch will sie die Initiative „Gebührenfreie Kitas“ unterstützen. Ferner listet die SPD jene Themen auf, die ihr am wichtigsten sind. Da wäre etwa der Erhalt des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ). Auch will sich die SPD für mehr Kassenarztsitze in Schopfheim einsetzen sowie für alternative Praxismodelle (etwa Ärztehäuser). Stark machen will sie sich außerdem für bezahlbare Wohnungen für alle – „auch mit Sozialbindung“. Deshalb ist sie auch für weitere Projekte mit der Wohnbau Lörrach. Ferner ist die SPD für den Einsatz von nachhaltigem Baumaterial und energetische Sanierungen – und schreibt sich als Ziele einen 15-Minuten-Takt auf der Wiesentalbahn, günstige Kurzstreckentarife, ein Parkdeck am Bahnhof und eine gute Anbindung ans Zentralklinikum auf die Fahne.

Grüne:

Keiner bietet mehr Text

Keine Broschüre hat mehr Text wie die der Grünen. So wollen sie das Leitbild, das sie „maßgeblich selbst mitgestaltet haben“, mit „Leben erfüllen und weiterentwickeln“. Konkret bedeutet das etwa beim Umwelt- und Klimaschutz , dass die Stadt beim European Energy Award (EEA) nun als nächstes die Auszeichnung in Gold anstreben soll. Dazu sollen klimaneutrale Fortbewegungsmittel ausgebaut werden („Ladesäulen“, Carsharing). Außerdem planen die Grünen eine „Kei-Plaschtigg-Offensive“. Thema Gesundheitsversorgung: Die Grünen wollen das MVZ erhalten und erweitern sowie ein Ärztehaus einrichten. Ferner schreiben sie sich eine „ausreichende“, bedürfnisgerechte Pflegeversorgung auf die Fahnen.

Thema Mobilität: Hier streben die Grünen eine „engere Taktung der S-Bahn sowohl tagsüber als auch nachts“ an. Ferner fordern sie Tempo 30 auf allen Straßen im Stadtgebiet, ein fahrradfreundliches Stadtkonzept, ein City-Ticket – und zugleich zusätzliche Parkfläche in Form eines Parkdecks. In den Teilorten sollen Rufbusse, Ruftaxis und Mitfahrbänke die Lage verbessern.

Auch zur Bildung findet sich einiges: Die verlässliche Kinderbetreuung für alle Altersgruppen zu verbessern sei „ein Muss“. Inklusion sollte erleichtert, die Gemeinschaftsschule (FES) gestärkt werden. Auch sind die Grünen für einen Erhalt der Grundschulen in den Teilorten. Auch zu „Kultur, Soziales und Sport“ haben die Grünen Ideen: Wichtige Vereine und Institutionen sollen finanziell und personell stärker unterstützt werden. In der Broschüre gibt es zudem ein Bekenntnis zum Erhalt der Sportstätte und Schwimmbäder „am bestehenden Ort“ – und in „öffentlicher Hand“. Das Scala-Kino „als Schopfheimer Institution“ wollen die Grünen noch „lange erhalten wissen“. Stichwort Stadtentwicklung: Weiterer Wohnraum soll geschaffen werden, dabei soll genossenschaftliches Bauen ebenso eine Rolle spielen wie „die Verbesserung der städtischen grünen Freiflächen“.

Eine Herzenssache ist für die Grünen die Altstadt, der Stadtpark und ein „autofreier Marktplatz.“ Den Wochenmarkt könnte auf die Altstadt und die Hauptstraße ausgedehnt werden. Einen Verkauf/Abriss ortprägender Gebäude lehnen sie ab. Ferner sprechen sich die Grünen für regelmäßige Bürgersprechstunden und Bürgerversammlungen in Kooperation mit Agenda-Gruppen aus. Zudem stellen sie explizit klar, dass sie gegen „Rassismus, Rechtsextremismus und Antisemitismus“ sind.

Unabhängige:

Auch kritische Ansätze

In der Broschüre der Unabhängigen kommen die Inhalte ebenfalls an erster Stelle, trotz Stichwortaufzählungen werden sie in vielem konkret. Mit Blick auf die Haushaltslage fordern sie ein „verantwortungsbewusstes Wirtschaften“, dazu gehöre, Großprojekte, die die „Handlungsfähigkeit einschränken, zu vermeiden.“ Daher soll auch der Schul-Campus „kostenversiert“ überplant werden. Die Unabhängigen sprechen sich für eine Sanierung/Modernisierung bestehender Infrastruktur – auch beider Schwimmbäder -aus. Ferner fordern sie eine barrierefreie Gestaltung öffentlicher Gebäude und Wege, den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, zusätzliche Kita-Plätze sowie den „Erhalt und die Pflege städtischer Grünflächen“. Thema Wohnraum: Baugrundstücke sollen verdichtet, Baulücken geschlossen werden. Auch wollen sie sich für preiswerten Wohnraum einsetzen. Gestoppt werden soll der Ausverkauf städtischer Grundstücke und Gebäude. Neue Baugebiete sollen ökologisch und generationegerecht geplant werden – inklusive der Infrastruktur wie Kita-Plätze, Spiel-, und Parkplätze. Konkret ist auch die Position zur Zukunft des Krankenhauses: Dieses soll zum zentralen Ärztehaus umgebaut und modernisiert werden. Auch sind die Unabhängigen für bezahlbare Alten- und Pflegeplätze – und sie wollen Anreize schaffen für junge Ärzte.

Freie Wähler:

Betonung des Markenkerns

In ihrer Broschüre betonen die Freien Wähler ihren Markenkern, der da lautet: „Parteiungebunden, sachorientiert, ehrlich, weltoffen, frei und ohne Fraktionszwang“ zu sein und im Gemeinderat auf die „überzeugende Kraft des Arguments“ zu setzen. Mit Positionierungen zu Einzelthemen halten sie sich zurück. Sie wollen sich dafür einsetzen, dass Entscheidungen für „alle transparent und nachvollziehbar sind“. Sie wollen Familien stärken – dazu gehören für sie „ausreichend Betreuungsplätze“ und Schulen, die „eine attraktive Umgebung für‘s Lernen bieten“. Ferner wollen sie den Zusammenhalt in der Stadt stärken. Sie sind für „verantwortungsvollen Umgang mit Natur und natürlichen Ressourcen“, eine „funktionierende Land- und Forstwirtschaft“, den Erhalt der Kulturlandschaft und attraktive Naherholung. Und sie wollen den ländlichen Raum stärken – „mit Breitbandversorgung und bedarfsgerechter Anbindung an den ÖPNV“.