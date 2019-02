von Stefan Ammann

Schopfheim – Die Volkshochschule Schopfheim feiert im Herbst ihren 100. Geburtstag. Im Jubiläumsjahr hat sich die Bildungseinrichtung einiges vorgenommen: Regionale Künstler besuchen die VHS – im September öffnet eine Ausstellung mit ihren Projekten. Der Schopfheimer Schriftsteller Wernfried Hübschmann hat einen Beitrag zur Festschrift verfasst. Die Verantwortlichen sind sich einig, dass die Volkshochschulen auf die digitale Bildungslandschaft flexibel reagieren müssen.

1919 war ein Jahr des Umbruches und Neubeginns. Während höhere Bildung im alten Kaiserreich vor allem ein Privileg der Eliten gewesen war, hatte sich die Weimarer Republik die Bildung aller Schichten als Staatsziel in die Verfassung geschrieben. So entstanden überall im Land Volkshochschulen. Auch in Schopfheim fragten die Gewerkschaften im Sommer 1919 bei der Stadt nach Zuschüssen für eine solche Einrichtung nach. Zu Beginn wurde noch im Gebäude der heutigen Hebel-Schule in der Altstadt unterrichtet.

Aus den bescheidenen Anfängen entwickelte sich allmählich die Institution, die heute in der Kulturfabrik ihren festen Platz hat und durchschnittlich stolze 12 000 Unterrichtsstunden pro Jahr mit rund 100 Dozenten anbietet. „Die Entstehung der Schopfheimer Volkshochschule war ein Prozess, da wollen wir auch den runden Geburtstag als Prozess feiern“, sagt VHS-Leiterin Katrin Nuiro. Verteilt über das Jahr besuchen fünf regionale Künstler die VHS. Sie werden dort zum Beispiel den Hausmeister begleiten oder ein ein Projekt zu der ungewöhnlichen „Pfeifsprache“, wie sie auf der Kanareninsel La Gomera verwendet wird, leiten. „Alle Projekte entstehen hier vor Ort. Die Künstler kommen vorbei und setzten sich mit dem auseinander, was in der VHS passiert“, betont Kuratorin Ruth Loibl, die die Kunstprojekte koordiniert. Man darf also auf die Vernissage im September, wo die Projekte erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt werden, gespannt sein.

Natürlich hat sich das Jubiläum auch im aktuellen Programm niedergeschlagen. So bietet die VHS-Schopfheim zum Beispiel eine kulinarische Zeitreise ins Jahr 1919 oder einen Vortrag über die im gleichen Jahr gegründete Bauhausbewegung. Weil der Schopfheimer VHS-Geburtstag eben kein isoliertes Ereignis ist – neun weitere Volkshochschulen in Baden-Württemberg werden dieses Jahr ebenfalls 100 Jahre alt – , hat der Schopfheimer Schriftsteller Wernfried Hübschmann einen Beitrag zur gemeinsamen Festschrift verfasst, der im Juni erscheinen wird. Dabei ist es ihm nicht darum gegangen, einen Chronikbeitrag zu verfassen. Der Titel „Menschen in der VHS“ ist Programm. „Ich habe mich gefragt: Was bedeutet die VHS für die Menschen? Wie sieht die Begegnungskultur aus?“, sagt Hübschmann. Der Schriftsteller hat dazu Fragebögen verteilt und Interviews mit Dozenten und Teilnehmern geführt. Er ist aber auch ganz persönlich in die VHS-Welt eing

etaucht und hat selbst Kurse besucht. Wernfried Hübschmann betont, dass die Volkshochschulen für ihn nicht wegzudenken seien, sie sich aber angesichts des digitalen Wandels auch nicht einfach auf dem Erfolg der letzten 100 Jahren ausruhen dürften. „Die Volkshochschulen werden sich neu erfinden müssen, um unter neuen Vorzeichen die Tradition weiterzuschreiben“, so Hübschmann.

„Die Digitalisierung ist dabei nur die Spitze des Eisbergs einer erodierenden Bildungslandschaft.“ Diese Einschätzung teilt auch Schopfheims VHS-Leiterin Katrin Nuiro. Die VHS sei zwar intern schon gut digital aufgestellt, es Fehle jedoch noch an Möglichkeiten, dies auch verstärkt für die Kurse einzusetzen. „Wir müssen flexibel auf gesellschaftliche Entwicklungen eingehen“, so Katrin Nuiro: „Die Volkshochschulen befinden sich an einem Wendepunkt. Da stellt sich die Frage, ob es die VHS in 100 Jahren auch noch geben wird.“

Die Ausstellung zum VHS-Jubiläum eröffnet am 20. September in der SCHOPFHEIMER Kulturfabrik bei der „Langen Nacht der VHS“. Sie dauert bis zum 27. Oktober. Das aktuelle VHS-Programm im Internet:

vhs-schopfheim.de zu finden