von André Hönig

Schopfheim – Aufmöbeln will der Stadtseniorenrat das Schopfheimer Stadtbild. Konkret geht es ihm um seniorengerechte Sitzbänke. Solche suche man im Moment in Schopfheim vergebens, hieß es in der jüngsten Sitzung des Gremiums. Die Interessenvertreter der Senioren wollen nun Vorschläge machen, wie die Situation verbessert werden kann.

Der Stadtseniorenrat will drängende Themen nicht auf die lange Bank schieben. Bestes Beispiel dafür sind seniorengerechte Sitzbänke. Wie die Situation ist und wie sie verbessert werden könnte, war ein Hauptthema in der jüngsten Sitzung des noch recht neuen Gremiums. Etwas mehr als ein Dutzend Personen nahm teil, darunter auch Freie-Wähler-Stadtrat Karlheinz Markstahler und – wegen weiterer wichtiger Termine nur zeitweise– Bürgermeister Dirk Harscher.

Die Ist-Situation: Vorstandssprecher Hannes Schneider hatte sich im Vorfeld einen Überblick über die Sitzbank-Situation verschafft und dazu auf einer Karte sämtliche Ruhebänke eingezeichnet, die er ausfindig machen konnte. Er kommt zum Ergebnis: Die Bankdichte ist durchaus unterschiedlich, in zwei Stadtgebieten herrscht gar erheblicher Bank-Mangel. Schneider: „Im Schlattholz und in Fahrnau gibt es keine bis wenig Bänke, ebenso im Bereich von Gündenhausen bis zum Friedhof.“ Auch südlich der Bahnlinie, insbesondere im Gebiet Schwarzwaldstraße/Krankenhaus, seien Ruhebänke rarer gesät. Für Schneider steht fest: „Da muss man dringend was machen.“ Doch sind fehlende Bänke nur ein Teil des Problems. Auch die vorhandenen seien in der Regel nicht seniorengerecht. So gut wie keine habe Armlehnen – was aber das Absitzen und Aufstehen erleichtere. Auch Rückenlehnen seien selten. Und die Sitze in so manchem Buswartehäuschen seien schlicht „eine Farce“. Eigentlich gebe es nur am Bahnhof wirklich seniorengerechte Sitzmöbel.

Schneider präsentierte ein Beispiel für die optimale Seniorenbank. Gasdruckfedern erleichtern das Aufstehen und Hinsetzen. Die Sitzposition ist erhöht und damit komfortabler. Das Modell hat außerdem eine Rückenlehne und eine Fußablage. Und: Es verfügt über extra breite Armlehnen. Jener Banktyp, den Schneider vorstellte, hat allerdings mit 2500 Euro ohne Montage auch seinen Preis. Klar sei deshalb, dass „man so etwas nicht überall hinstellen kann“. Wie geht es weiter? Der Stadtseniorenrat will mit der Stadt das Gespräch suchen und dann eine „Prioritätenliste“ erstellen, sagte Dagmar Stettner, Leiterin des Seniorenbüros. Sie wies darauf hin, dass das Thema Bänke in einem großen Zusammenhang zu sehen sei. Ziel sei es, dass ältere Menschen möglichst länger in den eigenen vier Wänden leben. Dazu aber müssen sie auch „selber einkaufen gehen können – und da gehört es dazu, sich auf dem Weg absetzen zu können“.

Hannes Schneider verwies auf Beschlüsse anderer Kommunen sowie Empfehlungen in der Schweiz, wonach der Abstand zwischen öffentlichen Sitzbänken nicht mehr als 100 bis 150 Meter betragen sollte – in Schopfheim gebe es deshalb an einigen Stellen eindeutig Handlungsbedarf. Denkbar wäre, dass der Stadtseniorenrat selbst eine Vorzeigebank direkt vor dem Rathaus aufstellt.

Die Stadt ihrerseits sollte einerseits dort Bänke aufstellen, wo der Nachholbedarf am größten sei, also im Bereich Schlattholz/Fahrnau und Gündenhausen/Lus – Birgit Uhlich wies zudem auf den Bolzplatz Oberfeld hin, hier müssten ebenfalls Bänke her, damit sich Eltern oder Großeltern, die Kinder beim Spielen beaufsichtigen, nicht länger „die Beine in den Bauch stehen müssen“. Andererseits sollten aber auch vorhandene Bänke in besonders stark frequentierten Bereichen wie rund um das Rathaus und den Marktplatz sowie im Umfeld von Senioreneinrichtungen ersetzt oder zumindest mit Arm- und/oder Rückenlehnen umgerüstet werden.

Die Stadt plant hier auch schon von sich aus erste konkrete Schritte. So hatte Bürgermeister Harscher in der Bauausschusssitzung im Mai zugesagt, dass die hölzernen Sitzbänke am Marktplatz mit Aufstehhilfen aus Edelstahl nachgerüstet werden (wir berichteten).

Angesprochen wurden in der Versammlung auch die Designerbänke, die in der Scheffelstraße aufgestellt werden sollen und die ebenfalls weder über eine Rücken- noch Armlehne verfügen. Harscher teilte dazu mit, dass an den Bänken selbst (sie sind aus Beton, haben aber eine Sitzauflage aus Holz) offenbar aus Gewährleistungsgründen zwei Jahre lang keine Veränderungen erfolgen dürfen.