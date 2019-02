von Stefan Ammann

Schopfheim – Gute Nachrichten aus dem Freibad: Die Sanierung des Schopfheimer Schwimmbads schreitet zügig voran. Ende April soll im Schlattholz der Badespaß wieder beginnen. Der vom Gemeinderat gesetzte Kostenrahmen für die Renovierungsarbeiten wird voraussichtlich nicht gesprengt werden.

Vor Ort Termin auf der Schwimmbadbaustelle: Chef-Planer Günter Sutter hat eine große Planskizze mitgebracht, auf der alle Rohrleitungen feinsäuberlich eingezeichnet sind. Etwa 400 Meter Wasserleitungen – mit einem Durchmesser von sieben bis 35 Zentimetern – werden im Schopfheimer Bad seit Ende 2018 neu verlegt. „Es hat sich während der Bauarbeiten gezeigt, dass es wirklich bitter nötig war“, sagt Günter Sutter. Er zeigt auf das aufgebuddelte Loch, wo noch die alten Leitungen zu sehen sind, die das „abgebadete Wasser“ zur Aufbereitung ins Hauptgebäude transportieren.

Das gesamte Leitungssystem war zum letzten Mal Anfang der 70er Jahre saniert worden. Über den Lauf der Jahre waren sie marode und undicht geworden. Einige Schächte seien sogar unter Wasser gestanden „Nach über 40 Jahren kann man auch nichts anderes erwarten“, so Sutter. Der massive Wasserverlust war nicht nur ökologisch problematisch, er hatte der Stadt auch jedes Jahr eine ganze Stange Geld gekostet. Deshalb hatte der Gemeinderat auch 740 000 Euro für die Sanierung bereitgestellt und die Arbeiten für 728 000 Euro vergeben. Dieser Kostenrahmen soll auch möglichst eingehalten werden, verspricht Günter Sutter. Es gebe lediglich beim Leitungsabschnitt, der unter dem Gebäude verläuft, noch einige Unabwägbarkeiten. Der Planer erwartet jedoch auch hier keine allzugroßen unliebsamen Überraschungen.

Die meisten Leitungen seien bereits verlegt und ans Schwimmbecken angeschlossen, lediglich einige Teilstücke fehlten noch. Ende März soll dann aber alles fertig sein, damit die Badesaison pünktlich zum letzten Sonntag im April beginnen kann. Auch dann werden wohl noch einige Spuren der Sanierung zu sehen sein. „Aber der Badebetrieb wird ungestört anlaufen können. Die Leute können schwimmen“, verspricht Bademeister Mathias Wüst, der zu Jahresbeginn – pünktlich zur Sanierung – nach einem Jahr in Rheinfelden wieder an seine alte Wirkungsstätte zurückgekehrt ist. Die laufende Sanierungsrunde soll jedoch nur der Auftakt sein. Laut Gerd Woop, Schopfheims Tiefbau-Leiter, benötige auch das Betriebsgebäude dringend Aufmerksamkeit. Vor allem die Filter- und Steuertechnik sei veraltet. Würde diese noch ersetzt, dann sei das Schwimmbad zumindest technisch auf dem neusten Stand. Danach würden wohl das Dach, die Solarpanels und die Sanitärtechnik eine Generalüberholung benötigen. In weiterer Zukunft stünde das an, was Woop als „große Lösung“ bezeichnet: die Sanierung der Becken und die Neuplanung des Kinderbereiches mit Planschbecken und Spielareal. „Wir planen mit verschiedenen Szenarien. Wann aber was genau kommen kann, hängt natürlich davon ab, wie viel Geld der Gemeinderat zur Verfügung stellt“, erklärt Gerd Woop.