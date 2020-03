von Nicolai Kapitz

Schopfheim (nic) Es warten viele und große Aufgaben inklusive Einweihung des neuen Sportheims im kommenden Sommer – und trotzdem steht die Fußballabteilung des SV Schopfheim womöglich bald ohne Führung da. Bei der Hauptversammlung der größten Abteilung des Sportverein Schopfheim am 13. März stehen die Posten des Vorsitzenden, des stellvertretenden Vorsitzenden und des Spielausschussvorsitzenden zur Wahl. Seit Wochen läuft bei den SVS-Kickern die Suche nach Köpfen, die in der Abteilung Verantwortung übernehmen wollen – bislang vergeblich.

„Ein Verein kann nur in eine sichere Zukunft gleiten, wenn es ehrenamtliche Mitglieder gibt, die den Verein in den Funktionärspositionen kräftig unterstützen. Wir, die Abteilung Fußball, sind an einem Punkt angelangt, an dem es uns bis heute nicht gelungen ist, genau diese Posten neu zu besetzen“, schreibt der derzeitige Vorsitzende Thomas Schulz in einem Brief an die Vereinsmitglieder, der nun auch öffentlich gemacht wurde. „Deshalb heute der Aufruf an alle Mitglieder der Fußball-Abteilung und deren Angehörigen, sich zu melden.“ Die Kicker hoffen auf engagierte Mitglieder oder auch mögliche künftige Mitglieder, die es sich vorstellen können, einen Posten in der Vorstandschaft oder in der Jugendvorstandschaft zu übernehmen.

Thomas Schulz hatte das Amt vor zwei Jahren noch einmal übernommen und dabei aber angekündigt, in seine letzte Amtszeit als SVS-Fußball-Vorsitzender zu gehen. Und obwohl das lange klar war, hat sich bislang niemand gefunden, der sich eine Nachfolge vorstellen kann. Gleiches gilt für den Posten des Stellvertreters: Tesfaldet „Tessy“ Reda – der übrigens auch Vorsitzender des SVS-Gesamtvereins und im Vorstand des Fördervereins tätig ist – hat schon länger angekündigt, sein Amt bei den Fußballern zur Verfügung zu stellen. Spätestens seit er auf der Liste der Freien Wähler bei der Kommunalwahl im vergangenen Sommer in den Kreistag gewählt wurde, gibt das Zeitbudget es nicht mehr her, sich allen drei Ämtern zu widmen, erklärt er auf Nachfrage.

Und schließlich gilt es auch, einen neuen Vorsitzenden für den Spielausschuss zu finden. Dieser Posten ist mit der wichtigste und war seit dem Abgang von Marco Cammarano im vergangenen Sommer vakant, Thomas Schulz übernahm die Aufgaben selbst. Der Spielausschussvorsitzende ist das Bindeglied zwischen Vorstandschaft, aktiven Mannschaften und Fußballverband, er ist so etwas wie ein Teammanager. „Es wird immer schwieriger, Ehrenamtliche zu finden“, erklärt Tessy Reda auf Nachfrage. „Ich finde das schade. Ich mache das vor allem aus dem Grund, dass ich dem Verein etwas von dem zurückgeben möchte, das er mir in der Jugend ermöglicht hat.“ Es solle sich jedes Mitglied – ob aktiv oder passiv oder ehemalig – Gedanken machen, ob ein Engagement nicht doch in Frage käme. Wenn sich bei der anstehenden Hauptversammlung niemand findet, würde der aktuelle Vorstand kommissarisch weiterarbeiten, erklärt Thomas Schulz. Allerdings nur bis zu einer erneuten außerordentlichen Versammlung wenige Wochen danach, auf der dann ein neuer Anlauf genommen wird, Nachfolger für die vakanten Ämter zu finden.

Auf den Vorstand kommen mehrere Aufgaben zu. Zunächst einmal will die „Erste“ des SVS in der Rückrunde sportlich in der Kreisliga A verhindern, in die Abstiegsregion zu rutschen. Dann gilt es, wieder eine zweite Aktivmannschaft aufzubauen. Und schließlich freuen sich vor allem die Fußballer auf die Einweihung des neuen SVS-Sportheims im Oberfeldstadion. Dessen Bau, für den der SVS-Gesamtverein zuständig ist, schreitet im Übrigen zügig voran. „Wir sind voll im Plan, der Rohbau steht, das Dach ist fertig, jetzt kommen Fenster und Türen und dann geht der Innenausbau los“, erklärt Tessy Reda. 1,2 Millionen Euro Baukosten sind veranschlagt. 600.000 Euro schießt die Stadt zu, 180.000 Euro der Badische Sportbund. Nach Abzug der Rücklagen von knapp 100.000 Euro bleiben 320.000 Euro, die finanziert werden müssen. Der SVS ist in Sachen Sportheim immer noch auf der Suche nach Geldgebern und Sponsoren, es fehlt für den Neubau immer noch eine sechsstellige Summe.

Wer sich eine Mitarbeit im Vorstand der SVS-Fußballer vorstellen kann, kann sich unter thomas.schulz@svsfussball oder fritz.trefzger@svsfussball.de melden. Die Hauptversammlung findet am Freitag, 13. März, ab 20 Uhr im Sportheim statt.