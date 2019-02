von sk

Schopfheim (sk) In beiden Fällen meldete sich ein angeblicher Polizist am Telefon und stellte Fragen zu persönlichen und finanziellen Verhältnissen. Laut Polizeibericht warnte der falsche Beamte vor möglichen Einbrüchen. Die Angerufenen sollten ihre Wertsachen in Sicherheit bringen. In beiden Fällen wurde das Gespräch jeweils sofort beendet und die örtliche Polizeidienststelle verständigt. Die Polizei rät in solchen Fällen: „Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Legen Sie den Hörer auf, wenn Ihnen etwas merkwürdig erscheint. Sprechen Sie am Telefon niemals über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen. Wenn Sie unsicher sind: Rufen Sie die Polizei unter der 110 oder Ihre örtliche Polizeidienststelle an. Nutzen Sie hierfür nicht die Rückruffunktion Ihres Telefons.“ Weitere Informationen unter www.polizei-beratung.de.