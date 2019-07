von Jürgen Scharf

Vor einigen Jahren wäre Jazz in der Kirche noch ein Sakrileg gewesen. Heute ist der Jazz, das ungenutzte Potential der Kirchenmusik, eine Fortführung der Orgelmusiktradition mit anderen Mitteln. Wie will man aber das träge Instrument einer Kirchenorgel zum Swingen bringen? Das ist die Herausforderung bei einem solchen Orgelkonzert der besonderen Art wie diesem unter dem Motto „Swinging Pipes“ (Swingende Pfeifen).

Auch für andere Musikstile tauglich

Jazz und Kirchenmusik sind zwei ganz verschiedene Welten. Dass die ehrwürdige Pfeifenorgel aber auch für andere Musikstile taugt, zeigte der Emmendinger Kirchenmusiker Jörn Bartels. Anfangs spielte er Lieder aus dem Gesangbuch, traditionelle Choräle, von Kirchenmusikkollegen zum Jazzchoral umarrangiert.

Das war gemäßigter Kirchenjazz, alles andere als Unterhaltungsmusik im Kirchenraum. Auch die spirituellen Texte aus der Sammlung „Real Faithbook of Great Hymns“ gingen gut mit den jazzigen Rhythmen zusammen. Über improvisierten Harmonien intonierte Bartels die Melodien, so ergaben sich Formen in der Art von Thema mit (jazziger) Variation, mal kräftig synkopiert wie in „Jesu meine Freude“ von Christoph Georgii, dem Beauftragten der Evangelischen Landeskirche Baden für Popularmusik. Eine bekannte Melodie, bearbeitet von Hans-Rudolf Siemoneit, zuletzt Landessingwart, legte schon im Entstehungsjahr 1965 einen recht swingenden Jazzgang ein.

Einer der Besten in diesem Zwischenfach Jazz und Kirche, Johannes Matthias Michel, war mit drei eigenständigen Jazzpräludien, darunter einem Bossa Nova, vertreten, die Bartels mit einigem Drive spielte. Tango, Klezmer und Latino waren recht amüsant und zum Schmunzeln. Gehört hat man aber auch, dass Swing und Funk für die Kirchenorgel weniger geeignet ist, und dass sich bei allen Jazzharmonien wenig Groove entwickelte.