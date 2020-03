von Gerald Nill

Die Corona-Krise hält Industrie und Gewerbe in ganz Deutschland im Würgegriff. Vielerorts wird die Produktion heruntergefahren, oft zieht das Reaktionen vieler weiterer Betriebe nach sich. Auch die Industrie im Wiesental spürt zunehmend die Auswirkungen der Pandemie. Wir haben uns hat sich bei Unternehmen in Maulburg und Schopfheim umgehört.

Busch Vakuumpumpen

„Unsere Produktion läuft“, berichtet Uli Merkle, Sprecher bei Busch Vakuumpumpen in Maulburg. Es gebe zwar ein paar personelle Ausfälle. „Das betrifft Leute, die aus Risikogebieten zurückkommen und dann eine gewisse Zeit in Quarantäne sind oder aber an Erkältung erkrankte.“ Merkle: „Bislang haben wir keine Corona-Geschädigten.“ Der Hersteller von Vakuumpumpen, der in die Schlagzeilen gekommen war, weil er das Blitz-Krankenhaus im chinesischen Wuhan in Rekordzeit mit zwölf medizinischen Absaugvorrichtungen ausstatten konnte, beschäftigt weltweit 3600 Mitarbeiter. „Derzeit gelten bei uns strikte Sicherheitsmaßnahmen“, erläutert Uli Merkle. „Wir schicken niemanden mehr auf Geschäftsreisen und lassen keine Besucher mehr ins Werk.“ Dazu habe Busch eigens eine Barriere im Hof aufgestellt, eine vorgelagerte Rezeption. „Einige von uns machen auch Homeoffice.“ Selbst bei der Zulieferung von Teilen steht Busch bislang noch nicht auf dem Schlauch. „Wir hoffen natürlich, dass das so bleibt.“

Gardner Denver

„Wir sind von Corona noch nicht direkt betroffen“ berichtet Caroline Seit, Betriebsleiterin beim Kompressoren-Hersteller Gardner Denver. Im Werk Schopfheim mit seinen 250 Mitarbeitern gebe es derzeit einen „Notfallplan“, aber die Produktion könne noch aufrecht gehalten werden. „Wir sind bei der Versorgung breit aufgestellt “, erklärt Caroline Seit. Seit dieser Woche seien Auslieferungen in Italien allerdings nicht mehr möglich, weil dort kein Lkw mehr durchgelassen werde. „Wir haben auch Einschränkungen im Service“, fährt die Betriebsleiterin fort. „Wir haben Kundenbesuche reduziert. Die Mitarbeiter sollen gesund bleiben.“ Aus demselben Grund würden Meetings derzeit verschoben.

Endress+Hauser

„Wir haben eine gute Materialversorgung. Deshalb ist das Werk Maulburg nicht von Produktionsausfall betroffen.“ Das erklärt der Pressesprecher der Endress + Hauser Gruppe in der Konzernzentrale Schweiz, Martin Raab. „Wir sind lieferfähig.“ E+H habe allerhand Schutzmaßnahmen durchgeführt, um sich gegen das Virus zu wappnen. „Wir müssen die Leute im Werk schützen“, so Raab. Bürokräfte seien nach Hause ins Homeoffice geschickt worden, aber auch die Entwicklungsabteilung. „Für die Entwickler ist das eine ganz neue Erfahrung“, schildert Raab, „die haben das noch nie gemacht.“ Endress + Hauser ist ein Konzern mit 134 Gesellschaften in 48 Ländern, beschäftigt nahezu 14.000 Mitarbeiter und hat sich als Anbieter von Messgeräten sowie Dienstleistungen für die industrielle Verfahrenstechnik international einen Namen gemacht.

Ekato

Größtmögliche Vorsicht auch bei Ekato, Spezialist für Rühr- und Mischtechnik mit 740 Arbeitsplätzen im Wiesental. Sprecherin Linda Vollmer: „Momentan wird in begrenztem Umfang im Homeoffice gearbeitet, vor allem in Positionen, in welchen dies technisch und durch die Tätigkeit des Mitarbeiters möglich ist. Bisher gibt es glücklicherweise auch keinen nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Mitarbeiter.“ Ekato habe viele innerbetriebliche Vorsichts- und Hygienemaßnahmen eingeführt und sei sehr bemüht, die Mitarbeiter am Arbeitsplatz bestmöglich vor einer Ansteckung zu schützen. Positiv, so Vollmer: „Lieferketten sind größtenteils noch gewährleistet und bisher gab es kaum Schwierigkeiten mit Zulieferungen.“

Oerlikon

Für Oerlikon erklärt Sprecherin Anke Faber: „Seit letzter Woche ist ein lokales Krisenteam aktiv, mit Kontakt zu übergeordneten Krisenteams in unserer Oerlikon-Konzernzentrale. Kontakt zu Behörden in Landkreis und Gemeinde besteht ebenfalls.“ Der Standort Schopfheim arbeite zu einem hohen Anteil für die Automobilindustrie. „Für den Produktionsbereich können wir zurzeit keine Einschätzung betreffend Auswirkungen der temporären Werkschließungen der Automobilhersteller geben“, so Anke Faber. Und weiter: „Bis heute haben wir keine personellen Ausfälle, etwa zehn Prozent unserer Mitarbeiter arbeiten im Homeoffice.“ Die Belegschaft inklusive lokalem Management arbeite im Zweischichtbetrieb. Zwischen dem Schichtwechsel bestehe eine halbe Stunde Zeitpuffer, damit kein physischer Kontakt entsteht. „Die Hygienevorschriften werden konsequent umgesetzt, zusätzlich wird Mundschutz getragen“, berichtet die Oerlikon-Sprecherin. „Aktuell läuft die Produktion noch zu 100 Prozent. Lieferengpässe bestehen aktuell nicht.“ Eventuell gebe es Anpassungen für den technischen Vertrieb, da die Kunden in ganz Europa den Zutritt zu ihren Betrieben untersagen und die Airlines die Verbindungen eingestellt haben.

Würth

Denis Bernlöhe von der Unternehmenskommunikation bei Würth teilt mit: „Die Würth Elektronik in Schopfheim ist in gleichem Maße von den Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie betroffen wie andere Industrieunternehmen der Region. Derzeit haben wir keinen bestätigten Fall einer Infektion mit dem Coronavirus unter unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.“ Alle Mitarbeiter seien darauf hingewiesen worden, die vom Robert Koch-Institut empfohlenen Hygienemaßnahmen unbedingt einzuhalten. Hinzu kämen erweiterte Hygienemaßnahmen innerhalb des Betriebs. „Wo es technisch und betrieblich möglich ist, arbeiten unsere Mitarbeiter im Homeoffice, um die Ansteckungsgefahr so gering wie möglich zu halten und Infektionsketten zu unterbrechen.“ Persönliche Termine, insbesondere mit externen Gästen, werden derzeit vermieden, stattdessen werde verstärkt auf Video- und Telefonkonferenzen gesetzt. Die Produktion sei derzeit nicht eingeschränkt, auch Lieferengpässe gebe es aktuell nicht. Im Werk in Schopfheim arbeiten rund 450 Mitarbeiter.

Durlum

„Mit den verschärften Maßnahmen der Bundesregierung sind spürbar die Vertriebsaktivitäten bei Durlum zurück gegangen“, berichtet Sprecherin Joline Pfeiffer. Entsprechend des Arbeitsausfalls wirken die gut 350 Mitarbeitenden bei dem Schopfheimer Hersteller von Decken- und Beleuchtungssystemen mit der Kompensation von Überstunden entgegen. Generell versuche Durlum seinen Betrieb am Laufen zu halten. Da allerdings diverse Baustellen bereits geschlossen wurden, steht die Abholung produzierter Ware in Verzug, was wiederum zu Problemen bei der Einlagerung führt. Auch Durlum sei von der Kettenreaktion betroffen. Mitarbeitende, die sich in einem Risikogebiet befanden, sind vorsorglich in Quarantäne. Auch diese Art der Arbeitsausfälle spürt Durlum.

Für Eltern wurde kurzfristig ein flexibles Arbeitszeitmodell geschaffen, dabei geht Durlum individuell auf die Bedürfnisse der Mitarbeitenden ein und es werden teilweise Homeoffice-Lösungen angeboten. Generell werden vermehrt internet-basierte Konferenzmöglichkeiten genutzt.