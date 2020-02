von Robert Bergmann

Steinen (rbe) Der weiße Fleck ist weg: Die Gemeinde Steinen hat beschlossen, der Wirtschaftsregion Südwest GmbH zum 1. Juli 2020 beizutreten. Vorausgegangen war ein engagierter Vortrag von Geschäftsführer Alexander Maas in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats am Dienstag. Allerdings soll in einem Jahr nochmals Zwischenbilanz gezogen werden, ob mit dem Jahresbeitrag von rund 5700 Euro tatsächlich eine spürbare Belebung im Wirtschaftsleben der klamme 10.000-Einwohner-Gemeinde verbunden ist.

Im Schnelldurchgang stellte WSW-Geschäftsführer Alexander Maas den Steinener Gemeinderäten vor, wie seine Organisation zur Wirtschaftsförderung in den Landkreisen Waldshut und Lörrach beiträgt. Maas nannte unter anderem das beständige Netzwerken zwischen den in der Region ansässigen Unternehmen und den Mitgliedskommunen, die Imageförderung für die Region und das Standort-Marketing. Beim Netzwerken gehe es etwa um die Fachkräftegewinnung in Schulen durch regelmäßige Jobbörsen oder auch durch Initiativen auf dem internationalen Arbeitsmarkt. Bei Unternehmen gehe es der WSW um das Vermitteln brancheninterner wie auch branchenübergreifender Kontakte. Und wollten sich Firmen neu in der Region ansiedeln, sei seine Organisation einer der ersten Ansprechpartner in Baden-Württemberg, um beispielsweise Infos über passende Grundstücke oder auch das Lohnniveau bei den Mitgliedern zur Verfügung zu stellen.

Dafür, dass WSW-Geschäftsführer Maas in Steinen überhaupt reden durfte, hatte maßgeblich die CDU-Fraktion gesorgt. Nachdem vor vier Jahren ein erster Versuch der Christdemokraten im Sande verlaufen war, Steinen in der Wirtschaftsregion Südwest zu verankern, brachte Fraktionssprecher Marc Sutterer das Thema jüngst erneut aufs Tapet. Der von seiner Fraktion gestellte Antrag mündete schließlich in der Einladung an Geschäftsführer Maas.

Indes musste sich der Wirtschaftsförderer durchaus auch kritischen Fragen aus der Ratsrunde stellen. Sie alle hatten letztlich den Tenor, ob sich der Beitritt von 0,57 Euro pro Einwohner, den die WSW von der klammen Gemeinde fordert, auch wirklich rechnet. Grundsätzlich ist es allerdings Konsens zwischen den Fraktionen, dass das Steinener Wirtschaftsleben Impulse braucht, um die Einnahmenseite im Haushalt zu verbessern. Auf Nachfrage von Stephan Mohr („Was hat Steinen konkret davon?“) konnte Alexander Maas zwar nicht versprechen, dass die WSW direkt für gezielte Gewerbeansiedlungen in Steinen sorgen kann. Maas konnte aber recht überzeugend darlegen, dass seine GmbH Firmen wertvolle Hinweise geben kann, falls eine Neuinvestition oder auch eine Firmenverlagerung ansteht. Sprich, die Chancen für Steinen, am Ende in die engere Auswahl zu kommen, erhöhten sich spürbar mit einer WSW-Mitgliedschaft gegenüber dem Ist-Zustand. Und sollte die Firma dann doch eine Entscheidung für die Nachbargemeinde treffen, hätten am Ende womöglich zahlreiche Steinener wenigstens einen neuen Arbeitsplatz, erläuterte Maas.

Schließlich hatte Maas die Räte überzeugt. Für CDU-Sprecher Marc Sutterer hat sich die Wirtschaftsregion Südwest zuletzt deutlich besser als in der Vergangenheit aufgestellt. Deshalb sei es einen Versuch allemal wert, durch den WSW-Beitritt Steinens die aktuell kaum existente Wirtschaftsförderung vor Ort anzukurbeln. Auch die SPD wollte, wie es Sprecher Rudolf Steck formulierte „den Versuch eingehen“. Und hatte es in der Diskussion zuvor vor allem aus der Gemeinschafts-Fraktion kritische Nachfragen gegeben, so hoben beim Beitrittsbeschluss auch deren Vertreter allesamt brav die Hände. Neu in den Beschluss aufgenommen wurde ein Zusatz, der besagt, dass die WSW-Mitgliedschaft in einem Jahr einer kritischen Überprüfung unterzogen werden soll – Feedback-Gespräch nannte es CDU-Mann Sutterer. Vor allzu kurzfristigen Erwartungen warnte WSW-Vertreter Maas indes. Bevor sich die belebenden Effekte zeigen, brauche er „wenigstens zwei bis drei Jahre Zeit“. Er verhehlte nicht, dass es der Gemeinde gut zu Gesicht stehen könnte, endlich die Position eines kommunalen Wirtschaftsförderers zu besetzen.