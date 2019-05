von sk/sat

Kleines Wiesental – Die Wähler im Kleinen Wiesental finden dieser Tage keine Wahlflyer der SPD-Kreistagskandidaten im Briefkasten. „Das ist ein unglaublicher Vorgang“, sagt Kreisrat und Altbürgermeister von Bürchau, Herbert Baier. Der SPD-Spitzenkandidat für den Wahlkreis 6 (Maulburg, Steinen, Kleines Wiesental) wartet seit vier Wochen vergebens auf die Zustellung der Flyer durch die Post. 1400 Wahlprospekte wurden laut Baier am 23. April beim zentralen Anlieferungs-Postamt in Freiburg-Hochdorf als Postwurfsendung für die vier Zustellbezirke im Kleinen Wiesental aufgegeben und das entsprechende Zustellporto bezahlt. Nun sind diese Prospekte noch immer nicht in den Briefkästen angekommen. Mehrfache schriftliche und telefonische Reklamation haben bis heute zu keinem Erfolg geführt, sagt Baier. Die Sendung ist bei der Deutschen Post spurlos verschwunden und beim Zustellstützpunkt Schopfheim offensichtlich nie angekommen. Die Kandidierenden fühlen sich nun „in ihren Wahlchancen erheblich beeinträchtigt“, so Baier, zumal von anderen Mitbewerbern die Zustellung der Wahlflyer per Post im Kleinen Wiesental rechtzeitig geklappt hat.