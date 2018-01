Schopfheim Diabeteszentrum: Eine ausgezeichnete Abteilung

Zum zweiten Mal verhilft das Schopfheimer Diabeteszentrum dem Schopfheimer Krankenhaus zum Spitzenplatz im Focus-Gesundheitsmagazin.

Schopfheim (mj) Zum zweiten Mal zählt das Schopfheimer Kreiskrankenhaus im Gesundheitsmagazin der Zeitschrift Focus zu den 1000 besten Kliniken Deutschlands. Zu verdanken ist das der Diabetesabteilung im Schopfheimer Krankenhaus. Darüber freuen sich Chefarzt Michael Maraun und sein Team sehr.

In der hiesigen Region sei das Schopfheimer Krankenhaus das einzige, das im Focus-Magazin Gesundheit erwähnt werde. Das vergleichsweise kleine Krankenhaus findet sich damit in bester Gesellschaft zu Unikliniken und wirklich großen Krankenhäusern. Das sei keine Entscheidung, die am grünen Tisch fällt, erklärte Chefarzt Michael Maraun während eines Pressegesprächs.

Was beim Ranking zähle seien Struktur, Prozess und Ergebnisqualität, erläuterte Michael Maraun. Die Struktur beziehe sich auf die Diabetesabteilung mit vier Diabetologen, fünf Beraterinnen/Berater und der sehr großen Ambulanz. Im Jahr 2017 seien 2788 Fallzahlen bilanziert worden. Das Diabetes-Fachpersonal besuche regelmäßig Fortbildungen, die zertifiziert seien und hospitiere in qualifizierten Einrichtungen. So finde ein enger Austausch mit der Universitätsklinik Freiburg und der Herzklinik Bad Krozingen statt.

Beim Prozess werde die Arbeitsweise unter die Lupe genommen. Jeder Behandlungsprozess eines Patienten werde dokumentiert. Das Qualitätsergebnis werde bei der Prüfung des Langzeitzuckerwertes der Patienten (vor und nach Behandlung/Beratung) ersichtlich. Auch das werde dokumentiert. Die Deutsche Diabetesgesellschaft prüfe die Ergebnisse. Die sehr hohen Patientenzahlen und die fachliche Betreuung sind für Notarzt Daniel Kammerer ganz wichtige Kriterien.

Michael Maraun wies darauf hin, dass sich der Focus die Krankenhäuser und Kliniken, die im Ranking des Gesundheitsmagazins aufgenommen werden, selbst suche. Es werden Ärzte befragt, die Mund-zu-Mund-Propaganda spiele eine Rolle. Das gute Ergebnis zeigt Michael Maraun, dass die Spezialisierung in den Kreiskliniken der richtige Weg gewesen sei. Das Schopfheimer Krankenhaus mit seiner Diabetesabteilung sei frühzeitig dabei gewesen und konnte die Abteilung über Jahre hinweg aufbauen.

„Die Diabetesfälle nehmen zu“, weiß Michael Maraun. Die Behandlungsmethoden passten sich den neuesten Erkenntnissen stets an. Beim Diabetiker Typ 1 spiele heute die Digitalisierung eine ganz wichtige Rolle, beim Diabetiker Typ 2 werde nicht nur auf den Zuckerwert geachtet, sondern auch die Risikofaktoren beachtet. Danach werden zum Beispiel die Medikamente ausgesucht. Auch deshalb sei der Austausch untereinander – nicht zuletzt mit dem Herzzentrum in Bad Krozingen – so wichtig. „Die Behandlung ist spezieller geworden. Das Leben des Patienten und sein Umfeld werden betrachtet“, erklärte Maraun. Dazu zählten die berufliche und private Situation, bewege sich der Patient, treibe er Sport. Die Patienten werden behandelt, das ist die eine Seite. Gleichzeitig werde mit dem Hausarzt kommuniziert, damit es auch hinterher gut weiterlaufen könne. „Wir arbeiten mit den Menschen, geben ihnen etwas mit für ihren weiteren Lebensweg“, so Michael Maraun.

Wichtig sei, Diabetes frühzeitig zu erkennen, warnte der Chefarzt. Als Tipp gibt Michael Maraun daher mit auf den Weg, sich einmal jährlich einem Routinetest spätestens dann zu unterziehen, wenn bekannt sei, dass es in der Familie einen Diabetesfall gibt.

Die ausgezeichnete Bewertung im Focus als eines der Top-Kliniken deutschlandweit erhielt das Kreiskrankenhaus Schopfheim mit einer Urkunde auch dieses Mal schriftlich.