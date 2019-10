von Nicolai Kapitz

Schopfheim – Sie kann alles, was eine moderne Drehleiter können muss: Das neue Fahrzeug der Schopfheimer Feuerwehr – es hört auf die Fachbezeichnung DLA(K) 23/12 – ist das Modernste, was die Technik derzeit zu bieten hat. Sie ersetzt das mittlerweile 27 Jahre alte Vorgängerfahrzeug, das inzwischen technische Mängel hatte.

Dass die 680 000 Euro Anschaffungskosten gut angelegtes Geld sind, wird die Feuerwehr heute, Samstag, beim Tag der offenen Tür im Feuerwehrhaus demonstrieren. Wir haben hat die neue Drehleiter vorab schon einmal unter die Lupe genommen.

Die Drehleiter

Die Drehleiter ist eine fahrbare Leiter und neben dem Löschgruppenfahrzeug eines der wichtigsten Fahrzeuge der Feuerwehr. Grundsätzlich hat eine Drehleiter zwei Funktionen: Einerseits ist sie natürlich zur Brandbekämpfung aus der Höhe und auch aus der Nähe konzipiert. Mit ihr können Feuer aus der Höhe gelöscht, unter Kontrolle gebracht und überwacht werden. Dazu besitzt die neue Drehleiter mehrere Anschlüsse am Korb und eine fest verbaute Teleskop-Rohrleitung am obersten Teil der Leiter entlang. „Eigentlich ist die Drehleiter aber viel häufiger bei der Personenrettung im Einsatz“, erklärt Andreas Lenz, stellvertretender Kommandant, der die Schopfheimer Feuerwehr zur Zeit leitet. Am Korb der Drehleiter kann in verschiedenen Varianten eine Krankentrage fixiert werden. Damit können Verletzte oder Kranke auch aus den oberen Stockwerken gerettet werden – natürlich auch, wenn es nicht brennt.

Die Technik

Die neue Drehleiter ist zehn Meter lang, 3,30 Meter hoch und 2,50 Meter breit. Sie wiegt 15,5 Tonnen. Die ausziehbare Leiter ist 32 Meter lang, sie verfügt im obersten über ein Gelenk, mit dem der Korb flexibler manövriert werden kann, als das mit der alten Drehleiter möglich war, erklärt Gerätewart Thomas Lenz. Das spart im Notfall Zeit, weil der Korb auch in engen Gassen – etwa in der Altstadt – schneller bei dem Fenster ist, aus dem zum Beispiel jemand gerettet werden muss. Aus der Feuerwehrfachbezeichnung lassen sich übrigens viele Fakten ableiten: DLA(K) 23/12 steht für „Dreh-Leiter Automatik (Korb) mit 23 Metern Höhe bei 12 Metern maximaler Ausladung“. Heißt: Der Korb kann zwölf Meter vom Fahrzeug entfernt in immer noch 23 Metern Höhe eingesetzt werden und dort dann Lasten bis zu 500 Kilo aufnehmen. „Damit kommen wir in den achten Stock, wenn die Leiter gut steht auch in den neunten Stock eines Hochhauses“, erklärt Andreas Lenz. In Schopfheim gibt es nur wenige Hochhäuser, die höher sind. Die Feuerwehr erreicht damit 95 Prozent aller Stockwerke in der Stadt und im Einsatzgebiet der Drehleiter. Anders als die Vorgänger-Drehleiter ist die neue übrigens kein Niederflur-Fahrzeug. „Das war früher nötig, um zum Beispiel in den Innenhof des Gymnasiums zu kommen“, berichtet Thomas Lenz. Heutzutage sind in Schopfheim keine niedrigen Durchfahrten mehr zu passieren, auch das THG ist von außen erreichbar. Die Technik der neuen DLA(K) wird per PC gesteuert, der Rechner kann die Drehleiter auch automatisch steuern. Wenn zum Beispiel der Korb während eines Einsatzes mehrmals an dieselbe Stelle und zurück bewegt werden muss, speichert der Computer die Steuerdaten und kann die Bewegung dann per Autopilot selbst erledigen. Die Drehleiter wird im Einsatz von zwei extra geschulten Maschinisten bedient, ein dritter Mann ist speziell für den Einsatz im Korb ausgebildet. Für den sicheren Stand der Drehleiter sorgen vier hydraulische Stützen, die vollautomatisch ausgefahren werden und das Fahrzeug in die richtige Lage bringen.

Die Ausrüstung

Die neue Drehleiter sieht im Vergleich zur alten schnörkellos und zweckmäßig aus – auch, weil sie von außen betrachtet nicht mit viel Zubehör beladen ist. Allerdings steckt einiges drin: Insgesamt 180 Meter Schlauch machen das Fahrzeug unabhängig einsetzbar. Eine Krankentrage, zwei Schleifkorbtragen und eine Schwerlasttrage (bis 300 Kilo) sind in den Fächern verstaut, dazu kommt ein leistungsstarker Lüfter, um im Bedarfsfall auch vom Korb aus verrauchte Gebäude entlüften zu können. Nicht fehlen dürfen Motorsägen, etwa um Hindernisse im Wald wie etwa überhängende Äste zu entfernen. Zur Ausstattung der neuen Drehleiter gehören auch Fixpunkte am Korb, von denen aus sich die Feuerwehrleute der Absturzsicherungsgruppe zum Beispiel zu Verletzten abseilen können. Das ging zwar mit der alten Drehleiter auch, aber bei dieser war der Absturzsicherungssatz an der Seite des Korbs angebracht – was diesen in Schieflage brachte.

Beim Tag der offenen Tür, morgen Samstag, 5. Oktober, wird die neue Drehleiter ab 10 Uhr bis 17 Uhr bei der Feuerwache im Bremt der Öffentlichkeit vorgeführt. Ab 11 Uhr spielt die Stadtmusik zum Frühschoppen. Außerdem gibt diverse Vorführungen.