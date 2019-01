von Nicolai Kapitz

Herr Scholz, woran denken Sie zukünftig beim Zähneputzen?

Gute Frage. (lacht) Natürlich denke ich da oft an die 750 000-Euro Frage, wegen der ich jetzt nur Viertelmillionär und nicht Dreiviertelmillionär bin. Ich sollte beantworten, welches Produkt einer „Büschelauszugsprüfung“ standhalten muss. Ich dachte, es wäre der Rollrasen, aber es wäre die Zahnbürste gewesen. Zum Glück habe ich die Frage nicht beantwortet, sonst wäre ich auf 1000 Euro zurückgefallen.

Ist der Feldhamster dafür jetzt Ihr Lieblingstier?

Nein, ich interessiere mich nicht für Hamster. Aber als ich bei der 250 000-Euro-Frage beantworten musste, welches Nagetier früher als Schädling galt und heute vom Aussterben bedroht ist, war mir als einzige Antwortmöglichkeit der Feldhamster ein Begriff. Die Antwort war zum Glück richtig.

Ihr Telefonjoker – Biolehrer Johannes Bockstaller aus Schopfheim-Langenau – hatte ja auch den Feldhamster genannt. Geben Sie Ihm einen aus?

Definitiv.

Sie haben während der Show eine Pulsuhr getragen, die dann von Moderator Günther Jauch dauernd angesprochen wurde. Wie kam denn das?

RTL führt mit den Kandidaten sehr ausführliche Vorgespräche. Da ist das dann irgendwie zum Thema geworden und die Verantwortlichen haben mich gebeten, den Pulsmesser mitzubringen.

Wie wird man denn bei „Wer wird Millionär?“ überhaupt Kandidat?

Man kann sich online bewerben. Man muss da einiges über sich angeben, vor allem Hobbys und Beruf. Wenn man sich da von der breiten Masse etwas abhebt, hat man bessere Chancen. Und einen Busfahrer hatten sie wohl noch nicht so oft. Irgendwann hat dann mein Telefon geklingelt

Günther Jauch war in der Show oft erstaunt über Ihre niedrige Pulsfrequenz. Waren Sie wirklich so ruhig und gelassen, wie Sie behauptet haben?

Also ich war in der Show schon sehr nervös. Weniger wegen der Summe, die auf dem Spiel stand, als vielmehr wegen der vielen Zuschauer. Da sitzen ja 200 Leute im Studio und schauen aus dem Dunkel zu und beobachten einen. Man sieht sie kaum, weil einen die Spotlights anleuchten.

Sie haben im Gespräch mit Günther Jauch ja geredet wie ein Wasserfall. Auch wegen Nervosität?

Ja, das war mit ein Grund. Aber ich habe schon als Busfahrer auf den Reisen immer viel erzählt und viel mit den Fahrgästen geredet. Das kann ich eben ganz gut.

Wie hoch war Ihr Puls denn bei der 250 000-Euro-Frage, die Sie ja richtig beantwortet haben?

Da war der Puls bei 140.

Als es um 750 000 Euro ging, haben Sie das Publikum als Joker gefragt. Aber Ihr Vertrauen in die Intelligenz der Masse war offenbar nicht groß genug. Hatten Sie nicht kurz den Impuls, zu zocken und 750 000 Euro oder vielleicht sogar die Million mitzunehmen?

Nein, eigentlich nicht. Ich tendierte zum Rollrasen, das Publikum zur Zahnbürste. Und weil Günther Jauch mir nicht sagen durfte, wie viele aus dem Publikum abgestimmt hatten, war mir klar, dass ich die Viertelmillion mitnehme.

Was machen Sie mit dem Gewinn?

Also einen Teil davon lege ich irgendwie gut an. Und meine Bankberaterin aus Schopfheim hat mich sofort angerufen und mir Unterstützung angeboten. Von einem kleinen Teil will ich mir den Traum erfüllen, mit einem Campingbus durch Europa zu fahren.