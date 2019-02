von Nicolai Kapitz

Schopfheim – Einen „Wettlauf gegen die Zeit“ nannte Bernd Benz vom städtischen Bauamt am Montag in der Sitzung des Ausschusses für Bau, Umwelt und Technik (BUT) das, was sich zur Zeit zwischen zwei Spielhallen-Vorhaben in Gündenhausen abspielt. Das Landesglücksspielgesetz legt nämlich fest, dass in einem Radius von 500 Metern nur eine Spielhalle genehmigt wird. Welche – das kommt darauf an, welcher Antragsteller zuerst Erfolg bei der Baurechtsbehörde hat. Ein Antrag für ein Vorhaben in der Johann-Sutter-Straße wurde am Montag vom BUT durchgewunken.

Der Ausschuss entschied sich damit, so formulierte es SPD-Gemeinderat Thomas Gsell, für eine Zusage „für das kleinere Übel“. Bernd Benz hatte auf eine entsprechende Nachfrage erklärt, dass die Pläne in der Johann-Sutter-Straße von kleinerem Ausmaß seien als das Konkurrenzprojekt einige hundert Meter weiter an der Ecke Hohe-Flum-Straße/Auf der Gänsmatt. „Aus meiner Sicht“, so war Gsell in die Diskussion eingestiegen, „braucht es in Schopfheim keine weiteren Spielhallen“. Ein Großteil der Räte teilte diese Ansicht, und eigentlich gebe der Bebauungsplan in Gündenhausen einen Betrieb als Spielhalle in dem früher als „Big Charly“ bekannten Vergnügungsgebäude in der Johann-Sutter-Straße auch gar nicht her, wie Bernd Benz erklärte. Die Stadt habe bereits vor Langem per Bebauungsplan festlegen wollen, dass sich Spielhallen in Schopfheims Westen auf den Bereich Lusring konzentrieren.

Aber der Antragsteller, der mit entsprechenden Plänen schon vor rund einem Jahr eine Befreiung vom Bebauungsplan beantragt hatte, war gerichtlich gegen diese Festsetzung vorgegangen. Eine Delegation des Verwaltungsgerichts hatte sich die Örtlichkeit angesehen und laut Benz aufgrund der Umgebung entschieden, dass in der Johann-Sutter-Straße eine kleinere Spielhalle möglich sein müsste. Denn in der Umgebung befinden sich dort vor allem Gewerbe und Industrie, nur wenige Wohnhäuser sind in der Nähe. Parkplätze gibt es ausreichend – das Gericht gab dem Spielhallen-Antragsteller somit Recht. Dem Gemeinderat wären weitgehend die Hände gebunden, wenn er sich gegen das Vorhaben stellen wollte. Der städtische Bebauungsplan sei, so die juristische Bewertung, nicht detailliert genug verfasst, um den Antrag auf eine kleine Spielhalle zurückzuweisen.

Thomas Kuri (CDU) wollte wissen, inwieweit diese Pläne mit dem Antrag auf eine Spielhalle in der früheren Pizzeria „California“ beim S-Bahn-Halt Schopfheim West konkurrieren. Schließlich gelte ein 500-Meter-Radius um Spielhallen, in dem es keine zweite solche Einrichtung geben darf. Das Eckhaus an der Ecke Hohe-Flum-Straße und Auf der Gänsmatt war vor rund einem Jahr bereits Thema im BUT, seinerzeit erteilte der Ausschuss diesem Antrag auf Befreiung vom Bebauungsplan ebenfalls Zustimmung, auch da teilweise widerwillig. Bernd Benz stimmte Kuri zu: Es darf laut Landesglücksspielgesetz nur eine der beiden Spielhallen in Betrieb gehen. Nun kommt es darauf an, welcher der beiden Antragsteller von der Baurechtsbehörde am Landratsamt in Lörrach schneller die Baugenehmigung erhält.