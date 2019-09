von André Hönig

Schopfheim – Der Wald entblättert sich und sieht rot. Es herbstet – und das Anfang September, also zu früh. Gleich zwei Hitzesommer in Folge, dazu ungewöhnliche Trockenheit nagen am Wald. Schopfheimer Forstvertreter sprechen von einer „Katastrophe“, von der erstmals auch Bäume betroffen sind, die bisher als einigermaßen klimastabil galten. Das zeigt, wie schwierig es ist, den Wald so umzubauen, dass er auch künftig auf einen grünen Zweig kommt.

Wir sind auf dem Holzweg. Wir, das ist Förster Stefan Niefenthaler und unser Reporter, besagter Weg eine Schneise, die durch den Entegastwald vom Rütteweg (Langenau) steil nach unten führt. Schwere Maschinen haben die Erde umgewühlt. Zwei Tage lang hatte es zuvor geregnet. Nässe, Steilhang, aufgewühlter Boden – macht dieser Mischmasch den Abstieg nicht zur matschigen Rutschpartie? Niefenthaler scharrt mit seinem Stiefel die oberste Erdschicht weg. Nur die ersten zehn Zentimer sind feucht. Darunter ist die Erde knochentrocken. „Da sieht man, wie ausgetrocknet der Boden ist. Es hat seit vergangenem Jahr schon viel zu wenig geregnet“, erklärt Niefenthaler. „Das ist das Problem. Wir bräuchten einen wochenlangen Landregen, damit die Speicher wieder voll werden.“

Der Abstieg wird wirklich nicht zur Schlammschlacht, führt aber dafür zu einem Schlachtfeld – oder dem, was übrig blieb im Kampf Förster gegen Borkenkäfer: Eine rund ein Hektar große Lichtung. Fichten standen hier. Niefenthaler musste sie alle fällen lassen. Der Borkenkäfer hatte zum großen Fressen angesetzt. Um dem Käfervormarsch halbwegs Einhalt zu gebieten, gibt es nur eines: Alles fällen, was befallen ist. „Das ist das Einzige, was man machen kann. Schnell raus damit“, erklärt Niefenthaler. Wobei es zuweilen einen Kennerblick braucht, um frühzeitig zu erkennen, dass für einen Baum das letzte Stündlein geschlagen hat – etwa an der Farbe der Baumkrone oder dem Zustand der Rinde. „Immer wieder werden wir gefragt, warum wir gesunde Bäume fällen würden. Das machen wir aber gar nicht. Gesunde Bäume lassen wir stehen“, betont Niefenthaler.

Seit Februar 2018 leitet er das 1200 Hektar große Forstrevier Schopfheim (800 Hektar Stadtwald, 400 Hektar Privatwald). Dieses erstreckt sich von Wiechs über Fahrnau, Eichen, den Entegast, Langenau und Enkenstein. Zum Einstieg gab es erst Sturm, jetzt den zweiten trockenen Hitzesommer in Folge. Keine nette Begrüßung. Man könnte sagen, es sind harzige Zeiten. Stimmt so aber nicht. Wenn Bäume Harz bilden, haben sie die Kraft, sich gegen Käfer zu wehren. Nach zwei zu trockenen Jahren in Folge aber werden sie immer schwächer. Das macht sie zum leichten Opfer. Das zeigt sich beim Holzeinschlag. Von den etwas mehr als 5100 Festmetern (ein Festmeter entspricht einem 1x1x1 Meter großen Würfel), die in diesem Jahr in Niefenthalers Bereich gefällt werden, ist mehr als die Hälfte Schadholz (3180 Festmeter). Nur 1948 Festmeter sind „planmäßige Nutzung“. Das zeigt: Nicht die Förster, sondern Dürre und Käfer bestimmen derzeit, welche Bäume gefällt werden.

Im zweiten Revier auf Schopfheimer Gemarkung (Revier Gersbach) ist das Verhältnis noch extremer: 2759 Festmeter Schadholz zu 365 Festmeter planmäßige Nutzung. Unterm Strich wird in diesem Jahr in Schopfheims Wäldern damit zwar trotzdem nur so viel Holz eingeschlagen wie im Zehn-Jahres-Plan vorgesehen: 11 000 Festmeter. Allerdings kann sich der Forst dafür buchstäblich kaum etwas kaufen. Nicht nur, dass Schadholz weniger wert – auch wird der Holzmarkt derzeit von Schadholz förmlich geflutet, die Rede ist von 100 Millionen Festmetern. Zwar gibt es Abnehmer. Ein Großteil des Holzes – auch aus Schopfheim – geht nach China. Doch die Preise sind im Keller.

Deshalb würde es auch keinen Sinn machen, zusätzlich noch obendrein gesunde Bäume zu fällen. Das aber, sagt Niefenthaler, bedeutet: „Wir können froh sein, wenn wir in diesem Jahr kostendeckend rauskommen.“ Und nicht nur das: Die Folgen werden noch länger zu spüren sein, selbst wenn es jetzt wieder mehr regnet. Erfahrungsgemäß wird der Käfer mindestens noch zwei Jahre dem Wald zusetzen.

Zwar stehe Schopfheim verglichen mit den Schäden andernorts in Deutschland und Mitteleuropa „sogar noch recht gut da“. Und doch ist das, was der Forst in Schopfheim derzeit erlebt, „eine Katastrophe, wie wir sie so noch nie hatten.“ Niefenthaler hat sich mit Kollegen unterhalten, die länger dabei sind. „Sie alle sind sich einig: Sowas wie jetzt haben wir noch nie erlebt.“

Schon jetzt fallen haufenweise Blätter zu Boden, es sieht aus wie im Herbst. Was mit am meisten Sorgen bereitet: Es ist nicht nur die Fichte, die zu kämpfen hat. Sie ist schon lange in Schopfheim auf dem absteigenden Ast. Die Stelle bei Langenau, wo jetzt zum Kahlhieb angesetzt wurde, war laut Niefenthaler „die letzte großflächige reine Fichtenfläche im Revier Schopfheim“. Schon vor Jahren wurde im Schopfheimer Gebiet wegen des Klimawandels ein Waldumbau eingeleitet unter dem Motto: Zurück zu den Wurzeln. Weg von anfälligen Monokulturen, hin zu einem Wald, wie er früher war – durchmischt und damit stabiler.

Allerdings zeigt jetzt dieser Sommer, dass dieses Bäumchen-Wechsel-Dich-Spiel Tücken hat. Was jetzt nachgepflanzt wird, entscheidet darüber, wie der Wald in 100, 120 Jahren aussieht. Die Saat will daher gut überlegt sein. Da beunruhigt es, dass es jetzt neu auch mit anderen Bäumen erstmals in größerem Umfang Probleme gibt. Niefenthaler zeigt auf eine Buche: Die Blätter der Krone sind braun. Auch die Tanne hat Schwierigkeiten. Man möchte fragen: Welcher Baum nicht? Niefenthalers Antwort widerlegt ironischerweise ein altes (Gewitter-)Sprichwort. Von wegen „Eichen sollst Du weichen “: „Die Eiche ist im Moment mit einer der stabilsten Bäume“, sagt Niefenthaler. Also voll auf Eiche setzen? So einfach ist es nicht. Auch die Eiche hat Feinde – Pilze und Raupen. „Hätten wir nur Eichen, hätten wir das nächste Problem.“ Überhaupt: Auf nur eine Art zu setzen, wäre viel zu riskant. Das zeigt das Beispiel Esche. „Sie galt mal als Zukunftsbaum, jetzt wird sie vom Eschentriebsterben dahingerafft.“ Im Grunde gilt: Der Mix macht‘s. Doch welcher genau?

Die Frage nach dem erfolgversprechendsten „Holzweg“ treibt naturgemäß auch Bernhard Schirmer um. Seit August 2017 leitet er nebst dem Kanderner auch den Schopfheimer Forstbezirk, dieser reicht vom Rheintal (220 Meter) über den Dinkelberg bis zum Hochschwarzwald (1414 Meter/Belchen) und umfasst sieben Reviere, darunter Schopfheim und Gersbach. Das Gespräch mit ihm findet im Forstbezirksgebäude an der Karlstraße statt. Schirmer breitet große Karten auf dem Tisch aus, auf denen allerlei Farbtupfer zu sehen sind. Es sind Baumarten-Eignungskarten der Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Freiburg (FVA). Welcher Baum hat an welcher Stelle in 30, 50 oder 70 Jahren vermutlich noch eine Zukunft? Die Karten dienen als Orientierungshilfe. Genau genommen gibt es pro Baumart zwei Karten – für zwei Klima-Modelle. Ein „gemäßigteres“ Szenario geht von einem Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur von 1,5 Grad aus bis Jahr 2100, das andere von 2,5 bis drei Grad.

Die Unterschiede wären teils erheblich. Doch so oder so ist klar: Nicht nur der Fichtenteil wird weiter schrumpfen – in Schopfheim ist er von 37 Prozent im Jahr 1973 auf 23 zurückgegangen, Ziel sind 15 Prozent. Auch der Anteil der eigentlich heimische Buche wird sinken – und in tieferen Lagen auch die der Tanne. Das ist zumindest in Teilen eine neue Erkenntnis. „Die Probleme, die wir jetzt mit Buche und Tanne haben, gab es hier bisher so noch nicht“, sagt Schirmer. Das sei „mit das Erschreckende“. Was nun Fichte und Buche angeht, so sollen ihren Platz andere einnehmen: Douglasie, Eiche, in höheren Lagen die Tanne – aber auch bisher noch nicht hier geläufige Baumarten. Schirmer klingt wie ein Aktienhändler, wenn er von „Risikostreuung“ spricht. Falsch ist der Vergleich mit dem Börsengeschäft nicht: Der Wald soll ja vieles sein: Lebensraum für Pflanzen und Tiere, Erholungsraum, Trinkwasser- und Co2-Speicher, Rohstoff-Lieferant – aber eben auch Einkommensquelle, die Gewinn abwirft. Nicht nur für die Kommunen, sondern gerade auch für die Privatwaldbesitzer. Für nicht wenige von ihnen wird ein Waldumbau aber noch mehr als für kommunale/staatliche Wälder zum Problem. Aus Sicht von Schirmer braucht es deshalb jetzt nicht nur Geld, um die Schäden die in diesem Jahr deutschlandweit in die Milliarden gehen, zu kompensieren. Sondern auch Zuschüsse, die Anreize zum Waldumbau setzen. Schirmer: „Der Umbau ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe – so wie die Nutzung in der jetzigen Form auch von der Gesellschaft gewollt ist.“