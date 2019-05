von Nicolai Kapitz

Schopfheim – Sie haben den Skaterplatz eingeweiht, ein neues Jugendparlament begleitet, Jugendräume renoviert und auch der Streetworker ist wieder voll im Einsatz: Die Bilanz der Schopfheimer Stadtjugendpfleger für das vergangene Jahr, die am Montag im Verwaltungsausschuss des Gemeinderats vorgestellt wurde, liest sich ganz optimistisch. Trotzdem gibt es immer noch Lücken zu füllen: Die Jugendlichen finden immer noch zu wenige Orte, um sich zu treffen. Und Streetworker Ahmet Keskin wünscht sich dringend Verstärkung.

Offene Jugendarbeit

Silke Dantona und Katja Janker stellten die offene Jugendarbeit vor, die vor allem im Jugendzentrum in der Hebelstraße, aber auch in Projektform an vielen weiteren Stellen in der Stadt sichtbar wird. Die beiden Stadtjugendpflegerinnen kümmern sich unter anderem um die Anlaufstelle JuZ mit dem „offenen Treff“, organisieren das Bewerbungstraining und die verlässliche Ferienbetreuung und Freizeitaktionen und beraten das Schopfheimer Jugendparlament, das 2018 neu zusammengesetzt wurde. Da kommt einiges zusammen, was die beiden Frauen den Räten am Montag nicht ohne Stolz präsentierten.

Die verlässliche Ferienbetreuung ist einer der großen Bausteine der Stadtjugendpflege. Auch in den Sommerferien 2018 gab es die „Spielstadt“ in Langenau und unter Beteiligung der Schopfheimer Vereine organisierte die Stadtjugendpflege beim Kinderferienprogramm insgesamt 20 Veranstaltungen für Kinder von drei bis 17 Jahren. Höhepunkt im vergangenen Jahr war die Einweihung des neuen Skaterparks in Gündenhausen, der – wie Silke Dantona erklärte – nicht nur für Jugendliche aus Schopfheim bereits zum echten Anlaufpunkt geworden ist. Ein solcher ist bekanntermaßen auch das Jugendzentrum in der Hebelstraße. Den Betrieb dort ist das Kerngeschäft der Stadtjugendpflege. Zwischen zehn und 15 Jugendliche im Alter zwischen 15 und 20 Jahren gehören zum Stammpublikum, ein Teil davon hat im vergangenen Jahr Räume im Jugendtreff renoviert und mit buntem Graffiti versehen.

Das JuZ war 2018 an drei Tagen in der Woche geöffnet. Dabei wird den Jugendlichen nicht nur die Möglichkeit gegeben, sich zu den Öffnungszeiten im JuZ zu beschäftigen. Katja Janker und Silke Dantona sind auch Ansprechpartner bei Problemen: Alkohol und Drogen, Gewalt und Konflikte mit der Polizei und weitere typische Dinge wie Beziehungsprobleme, Streit im Elternhaus oder mit der Schule – die Stadtjugendpfleger sind als Krisenmanager ziemlich gefragt.

Mobile Jugendarbeit

Der Profi-Krisenmanager in Schopfheim ist allerdings Streetworker Ahmet Keskin. Er kümmert sich um Jugendliche, die nur schwer oder gar keinen Zugang zu anderen Hilfsangeboten finden, aber trotzdem auf Unterstützung angewiesen sind. „Um die Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu erreichen, bin ich regelmäßig in der Stadt unterwegs und besuche die jungen Menschen an ihren Treffpunkten“, erklärte Keskin den Räten. Er stehe auch bei eher zufälligen Begegnungen für Anfragen zur Verfügung. Dabei ist er auch immer bemüht herauszufinden, wo sich die Jugendlichen seiner Zielgruppe gerade bevorzugt treffen – „die jungen Menschen wechseln sowohl häufiger ihrer Gruppenzugehörigkeit wie auch ihre Treffpunkte“, sagte Keskin. Nachdem er 2018 krankheitsbedingt länger ausgefallen war, möchte er sich 2019 wieder tiefer in die Lebensrealitäten seiner Klientel einarbeiten, um effektiver helfen zu können.

Ein großes Anliegen der Jugendlichen, das schon im vergangenen Jahr Thema war, brachte Keskin den Räten erneut zu Gehör: „Es fehlt in Schopfheim an Plätzen zum Abhängen und Chillen“ – die Jugendlichen suchen Orte, die sie für geeignete Treffpunkte halten. Oft gebe es Probleme mit Anwohnern wegen Müll oder Lärm, die Jugendlichen fühlten sich nirgends wirklich wohl. Teresa Bühler (SPD) merkte in dem Zusammenhang allerdings an, dass die Skateranlage – „dort ist ja ein Dach geplant, damit niemand im Regen sitzen muss“ – sich als neuer Treffpunkt etablieren kann.

Ahmet Keskin räumte im Übrigen ein, dass ihn die Arbeit mit den Jugendlichen manchmal an die Belastungsgrenze bringt: „Oft ist man eben doch als Einzelkämpfer unterwegs.“ Die Gespräche mit den Jugendlichen über deren teils tiefgreifende Probleme seien auch belastend, „es wäre schön, wenn man sich mit jemandem austauschen könnte“, sagte Keskin. Er wünsche sich für die Jugendlichen noch „eine weibliche Bezugsperson“.

Überdies – und das habe sein krankheitsbedingter Ausfall 2018 gezeigt – fehle jemand, der ihn vertreten kann, so Keskin abschließend..