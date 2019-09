von André Hönig

Schopfheim (hö) Zeichen setzen gegen einen drohenden Hausärzte-Notstand im Raum Schopfheim: Das können Bewohner des Mittleren Wiesentals jetzt mit ihrer Unterschrift. Dazu gibt es zwei verschiedene Listen. Eine, die zur Situationsanalyse dient, liegt bereits in Arztpraxen, Apotheken, Geschäften und im Krankenhaus aus. Die zweite, auf der Unterzeichner ihren Unmut über die Situation bekunden können, folgt Anfang kommender Woche. Ärzte und Apotheker haben die Aktion gemeinschaftlich auf den Weg gebracht.

Die Situation: Im Raum Schopfheim (Mittleres Wiesental) droht der Kollaps der Hausärzteversorgung. Mehrere Hausärzte sind ohne Nachfolger in Ruhestand gegangen, mindestens zwei weitere – Dr. Magdalene Blessing und Jörg Suckow – wollen zum Jahresende das Stethoskop an den Nagel hängen. Schon jetzt finden immer mehr Patienten keinen Arzt. Die örtlichen Akteure des Gesundheitswesens, Ärzte aber etwa auch Apotheker, warnen schon länger vor dieser Entwicklung. Die Stadt hat das Thema aber erst jetzt richtig aufgegriffen, will mit der Firma IWG ein Konzept entwickeln, wie man Ärzte gewinnen könnte – etwa mit attraktiven Arbeitsbedingungen in einem modernen Ärztehaus. Das Erfolgsmodell Lauchringen soll dabei als Vorbild dienen.

Noch ist das aber Zukunftsmusik. Benötigt wird jedoch eine schnelle Lösung – am besten neue Ärzte, oder aber wenigstens eine Notpraxis. Eine solche hatten hiesige Ärzte in einem „Brandbrief“ gefordert. Die Kassenärztliche Vereinigung, die für die medizinische Versorgung verantwortlich ist, hat aber ablehnend reagiert und verweist darauf, dass der Mittelbereich Schopfheim (Hasel bis Todtnau) mit 29,5 Ärzten voll versorgt sei (103,2 Prozent). Im Wiesental aber gibt es Zweifel an Aussagekraft dieser Statistik. Zum einen ist der „Mittelbereich“ nicht identisch mit dem Mittleren Wiesental, Raum Schopfheim, um den es jetzt konkret geht. Zudem stellt sich die Frage, ob in der Statistik noch Ärzte geführt werden, die bereits aufgehört haben.

Auf Nachfrage dieser Zeitung teilte die KV am Freitag mit, dass die Statistik halbjährlich aktualisiert wird, zuletzt erfolgte dies im Juli. Die Frage, ob gleichwohl nicht mehr praktizierende Ärzte einberechnet sind, will die KV nachgehen.

Die Unterschriftenlisten