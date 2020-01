von nic

Schopfheim (nic) Die Inbetriebnahme des Uehlin-Parkhauses verzögert sich weiter: Die Stadt Schopfheim hat der Tiefgarage bei einem Termin am Donnerstag die Abnahme verweigert. Damit ist weiter unklar, wann Schopfheims größte Tiefgarage unter dem neuen Uehlin-Areal öffnen kann. Es wird, so schreibt die Stadt in einer Mitteilung, nun eine Abnahme Ende Februar angestrebt.

Es war am Montag in der Gemeinderatssitzung schon durchgeklungen, dass Bauamts-Fachgruppenleiter Bernd Benz nicht wirklich optimistisch auf den Abnahmetermin am Donnerstag blickte. Zu tief steckten die Handwerker unter Tage noch mitten in ihren Aufträgen, zu weit entfernt schien es, dass ihm eine voll funktionsfähige Tiefgarage präsentiert werden könnte. Benz sollte recht behalten: Von 9.30 Uhr bis 15 Uhr ließ sich der Fachgruppenleiter am Donnerstag durch das Parkhaus führen – um dann die Entscheidung zu treffen, dem Bauwerk keine Abnahme zu erteilen.

„Die Stadt konnte das Uehlin-Parkhaus bautechnisch nicht abnehmen, da insbesondere bei der Elektroinstallation noch Prüfungen, Nachweise und Klärungsbedarf besteht“, heißt es in der Mitteilung. „Es ist eine riesige Liste von Dingen, die noch fehlen“, sagte Benz am Donnerstagnachmittag am Telefon.

Nach wie vor sind es Teile der elektronischen Einrichtung, die nicht funktionieren: „Der Kassenautomat und die LED-Anzeige im Eingangsbereich zum Uehlin-Parkhaus sind noch nicht funktionsfähig, diese sind noch zu programmieren. Des weiteren sind noch Einweisungen durchzuführen“, schreibt die Stadt. Es waren mehrere Elektrofirmen an den Arbeiten in der Tiefgarage beteiligt. Wobei Benz eine Sache besonders betont: „Die Schopfheimer Elektrofachfirma hat ihre Leistungen fristgerecht und zuverlässig erstellt.“

Die Baufirma habe zugesagt, die baulichen Restarbeiten bis Ende Februar 2020 vorzunehmen. Ein konkreter Termin für die Eröffnung des Uehlin-Parkhauses könne derzeit nicht genannt werden, „da noch Klärungsbedarf unter den Beteiligten besteht“, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Das Uehlin-Parkhaus sollte ursprünglich zur Eröffnung des darübergelegenen und namensgebenden Uehlin-Areals im vergangenen September fertig sein. Der Abnahmetermin war dann auf die Vorweihnachtszeit und schließlich ins neue Jahr verschoben worden.