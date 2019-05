von Nicolai Kapitz

Schopfheim – Obwohl der Zeitplan zwischendurch durch bauliche Probleme beim Sparkassenparkplatz – die überdies auch einen unvorhergesehenen finanziellen Zuschlag bedeuten – ins Wanken geriet, soll das Uehlin-Areal bis Herbst fertig sein. Die Geschäfte im Erdgeschoss – der große Müller-Markt und Ernsting‘s Family – sollen wie geplant Ende September eröffnen. Das erklärten Vertreter des Inverstors BPD und der Stadtverwaltung am Dienstagmorgen bei einem Informationstermin im Büro von Bürgermeister Dirk Harscher.

Sparkassen-Parkplatz: „Zwischenzeitlich hat uns das um gut acht Wochen zurückgeworfen“, sagte BPD-Architekt Patrick Weiß beim Pressegespräch mit Blick auf die Ungereimtheiten im Untergrund, die die Bauarbeiten auf dem neuen Sparkassen-Parkplatz über der Tiefgarage des Uehlin-Areals verzögert hatten. Der Sparkassenplatz musste an das Niveau der alten benachbarten Netto-Tiefgarage angepasst werden, was zeitlich wie finanziell zu Buche schlug. Der Gemeinderat musste seinerzeit zähneknirschend 200 000 Euro nachfinanzieren. In seiner Sitzung am kommenden Montag bekommt der Gemeinderat nun eine Vorlage auf den Tisch, in der zu den genannten 200 000 Euro Nachfinanzierung noch einmal 100 000 Euro dazukommen. Als Grund nannte der kommissarische Tiefbauamtsleiter Bernhard Karle nun die in den letzten drei Jahren gestiegenen Baukosten sowie weitere Kosten für die Beleuchtung des Sparkassenplatzes. Der Gesamtkostenrahmen liegt deshalb inzwischen bei rund 800 000 Euro.

In einem zwischen der Sparkasse als Eigentümer des Parkplatzes, dem Bauträger BPD und der Stadt geschlossenen Vertrag ist vereinbart, dass Sparkasse und Bauträger sich an den Kosten mit je 100 000 Euro beteiligen. Zur Zeit des Vertragsabschlusses vor einigen Jahren seien die Verantwortlichen in einer groben Schätzung, so Karle, noch von rund 300 000 Euro Baukosten ausgegangen. Was seither in Kostenschätzungen und Berechnungen draufgeschlagen wurde, muss – und auch das regelt dieser Vertrag – die Stadt aus eigener Tasche bezahlen, also rund 600 000 Euro.

„Wir konnten durch gute Zusammenarbeit aller Partner den Zeitplan wieder aufholen“, erklärte Patrick Weiß am Dienstag. Der neue Parkplatz und die darunter liegende Tiefgarage werden also den Zeitplan des Gesamtprojekts – Stand jetzt – nicht gefährden. „Die kommenden acht Wochen“, so Weiß, „werden zeigen, ob das hinhaut.“

Uehlin-Areal: Das Gesamtprojekt, so erklärte Gudula Nieke-Mast, Leiterin des BPD-Regionalbüros Freiburg, soll zum anvisierten Termin im Herbst fertig werden. Das Gerüst soll demnächst abgebaut werden, der Rohbau soll im Juni an den Ankermieter Müller Markt übergeben werden. „Es legen sich alle ins Zeug, dass es klappt“, sagte Gudula Nieke-Mast, die im Übrigen erklärte, dass auch die ersten acht Wohnungen in den Obergeschossen des Areals bereits verkauft sind.

Elf Appartements sind noch zu haben. Die Müller-Markt-Drogerie und der kleinere Ernsting‘s-Family-Kinderkleiderladen sollen am Donnerstag, 26. September, eröffnen. Bereits drei Tage später, so erklärte Bürgermeister Dirk Harscher, soll die Eröffnung auch beim verkaufsoffenen Sonntag des Gewerbevereins gefeiert werden.

Baustellen: Bis dahin soll natürlich auch die Fußgängerzone in der Scheffelstraße fertig sein. „Wir wissen, dass es immer Unwägbarkeiten geben kann“, erklärte Bernhard Karle. Alle Beteiligten bemühten sich, „es so gut und so günstig wie möglich zu schaffen“, so Karle. Allerdings gelte bei allen Baustellen – ob Fußgängerzone, Uehlin-Areal oder Sparkassenplatz – eine Regel: „Wir wollen, dass es nicht nur schnell, sondern auch gut gemacht wird. Ich glaube, wir haben für die Zukunft eine gute Lösung gefunden.“

Im Übrigen haben die Beteiligten einiges an Koordination auf den vielen verschiedenen Baustellen rund um die Scheffelstraße zu erledigen. Schließlich wird am Bahnhof noch der neue Hatay-Imbiss gebaut. Mit dieser Baustelle sei die Logistik ebenso abzustimmen, wie mit den verschiedenen Dienstleistern auf dem Uehlin-Areal und in der neuen Fußgängerzone. Und dann müssen auch die Belange der Anwohner und Gewerbetreibenden berücksichtigt werden.

„Das zu managen, erfordert viel Fingerspitzengefühl“, sagte Gudula Nieke-Mast. Es sei allen Beteiligten klar, dass die Nachbarn bei einer Großbaustelle Einschränkungen zu ertragen haben. Die Stadt, sagte Bernhard Karle, habe für die Probleme der Anwohner stets offene Ohren. Es sei ihm und Bürgermeister Harscher ein Anliegen, die Diskussionen so offen wie möglich zu führen.

Der Gemeinderat berät am Montag, 13. Mai, ab 19 Uhr öffentlich im Sitzungssaal des Rathauses.