von Stefan Ammann

Schopfheim (sta) Hell, freundlich und modern: So präsentiert sich das Standesamt in seinen frisch renovierten neuen Räumen. Die Behörde ist von ihrem alten Domizil neben dem Schopfheimer Rathaus nur wenige Meter weiter schräg über den Marktplatz ins ehemalige Bezirksamt umgezogen.

Nicht nur für Schopfheimer Bürger, auch für Bewohner von Maulburg, Hasel und Hausen ist das Standesamt Mittlers Wiesental die richtige Adresse, wenn sie heiraten, eine Geburt oder einen Todesfall beurkunden lassen oder ihre Kirchenzugehörigkeit ändern möchten.

Der Umzug war durch die Auflösung des Grundbuchamts 2017 möglich geworden. Das Gebäude in der Hauptstraße 23 war einst das Domizil des Bezirksamtes gewesen, auch die Polizei war hier schon untergebracht. In den vergangenen fünf Monaten sind für insgesamt 244 000 Euro helle Akustikdecken mit LED-Beleuchtung eingezogen und neue Böden verlegt worden. Auch der Brandschutz und die EDV sind jetzt auf dem neuesten Stand. Eine Sanierung der Außenfassade steht noch an. Mit der historischen Bausubstanz sei bei der Renovierung schonend verfahren worden, betont Chef-Gebäudemanagerin Marlene Ehrhardt. Die Behörde präsentiert sich am neuen Ort nicht nur optisch freundlicher. Mit einem Aufzug ist sie auch barrierefrei zugänglich. Dies sei laut Fachbereichsleiter Jürgen Sänger ein wesentliches Argument für den Umzug gewesen, denn beim alten Gebäude sei dies baulich nicht möglich gewesen.

Zusammen mit dem Stadtbüro, dem Ordnungsamt, der Friedhofs- und der Hallenverwaltung ist jetzt der ganze Fachbereich „Bürgerservice und Ordnung“ in einem Gebäude zusammengefasst – mit Ausnahme der Museumsleitung und des Stadtarchivs, die weiter am alten Standort verbleiben werden. Die Umbauarbeiten sind indes noch nicht ganz abgeschlossen: Direkt neben das Standesamt wird die Tourist-Info in ein geräumiges Büro mit transparenter Glaswand einziehen.

An den Räumlichkeiten für die Trauzeremonien selbst ändert sich durch den Umzug nichts: Es kann weiterhin im Trauzimmer im Schopfheimer Rathaus, im Roggenbachsaal des städtischen Museums oder in Maulburg, Hasel und im Hausener Hebelhaus geheiratet werden.