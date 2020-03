von André Hönig

„Das Coronavirus hat jetzt auch Schopfheim erreicht“: Bürgermeister Dirk Harscher teilte am Donnerstag mit, dass vier positiv getestete Fälle in der Markgrafenstadt bekannt seien. Eindringlich appelliert das Stadtoberhaupt deshalb nochmals an die Schopfheimer, sich an die Vorgaben zu halten, unnötige soziale Kontakte zu vermeiden und wenn möglich zu Hause zu bleiben, um sich und andere zu schützen. Noch immer nehme mancher das Thema auf die leichte Schulter.

Die Fälle: „Uns sind vier positiv getestete Coronavirusfälle in Schopfheim bekannt“, teilte Bürgermeister Dirk Harscher am Donnerstag mit. Die Stadt habe diese Information vom Landratsamt erhalten. Die Betroffenen seien vom Gesundheitsamt aufgefordert, sich in Quarantäne zu begeben.

Genau genommen seien am Dienstag zwei Fälle und am Mittwoch nochmals zwei Fälle gemeldet worden. Nähere Informationen zu den Personen und den Umständen ihrer Virusinfizierung habe die Stadt nicht, die sie veröffentlichen könne. Ob sie sich etwa bei einer Reise angesteckt haben, entziehe sich der Kenntnis der Stadtverwaltung. Nur so viel könne er sagen, so Harscher: Es handle sich bei allen vieren um „eher jüngere Personen“ – gemessen daran, dass auch er sich mit 49 Jahren noch als eher jünger sehe. Er mache diese vier Fälle bewusst publik. Denn davon gehe auch eine klare Botschaft aus, die hoffentlich jetzt manchen endgültig wach rüttle: „Das Coronavirus ist in Schopfheim angekommen.“

Harschers Appell: Eindringlich appelliert das Stadtoberhaupt nochmals an die Einwohner, sich an die Verordnungen und Umgangsregeln zu halten. Es sei jetzt ganz wichtig, unnötige soziale Kontakte zu vermeiden oder am besten zu Hause zu bleiben. Das Mindeste aber sei, möglichst viel Abstand zu anderen Menschen zu halten.

„Nichts ist mehr so, wie es vor ein paar Wochen war. Die Lage ist sehr, sehr ernst.“ Es müsse jetzt darum gehen, „komplett das umzusetzen, was die Bundeskanzlerin gesagt hat“. Und da sei jeder Einzelne gefordert. „Wir können nur zusammen gegen das Virus kämpfen, das ist unser gemeinsamer Feind.“ Leider sei dies „noch immer nicht in allen Köpfen drin“. Immer noch seien Gartenwirtschaften und Cafés voll, sitzen die Menschen auf Wiesen in Gruppen zusammen. Für dieses Verhalten habe er kein Verständnis. „Das verstehe ich nicht.“ Harscher machte unmissverständlich deutlich, dass ein solches Verhalten „weitere Schritte“ geradezu herausfordere. Es sei völlig klar, dass mit weiteren Einschränkungen im öffentlichen Leben zu rechnen sei, „wenn sich die Bürger nicht an die Vorgaben halten“.