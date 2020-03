von dsa

Die Schulen im Oberen Wiesental haben die Eltern über Verhaltensweisen angesichts der Coronavirengefahr vor dem Schulbeginn informiert.

Die Elterninformation verweise auch auf die Ratschläge des Robert-Koch-Instituts, sagte am Montag der Leiter der Montfort-Realschule Zell , Norbert Asal, auf Anfrage dieser Zeitung. Am Montag fehlte indes keines der rund 750 Kinder an der Realschule wegen Coronavirusgefahr. Bei einem Schüler gab es zwar zeitweise den Verdacht, dass er sich in den Ferien in einem norditalienischen Risikogebiet aufgehalten habe, so Asal. Ein Anruf bei der Mutter ergab aber, dass sie in einer anderen Region unterwegs waren. Somit konnte der Schüler weiter am Unterricht teilnehmen. Asal sagte, dass die Schule weiterhin auf Hygienemaßnahmen setze und hoffe, dass alle Schüler von den Spendern mit Desinfektionsmitteln Gebrauch machen. Sie gibt es in allen Schultoiletten. „Ich hoffe, dass diese grundsätzlichen Dinge zur Gewohnheit werden“, so Norbert Asal. Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen könne man aber nicht ausschließen, dass sich das Virus weiterverbreite; am Wochenende wurden in Freiburg und im Raum Emmendingen mehrere Menschen positiv auf das neue Virus getestet. Die nächsten ein bis zwei Wochen könnten zeigen, wie es im Umgang mit der Virusgefahr weitergeht und ob Schulschließungen dazu gehörten, so Norbert Asal. Dass die MORZ kurzfristig den kompletten Schulbetrieb einstellen kann, zeigte sie am 10. Februar beim Sturmtief Sabine. Damals fiel aus Sicherheitsgründen sämtlicher Unterricht aus.

Das Gymnasium Schönau sagte am Montag die Aufführung des Schulmusicals „Im Riff geht‘s rund“ ab. Es sollte ursprünglich am 12. und 13. März gezeigt werden. Nach Empfehlungen der zuständigen Gesundheitsbehörden hat die Schulleitung entschieden, die Aufführungen „aus gesundheitspräventiven Gründen“ auf einen späteren Zeitpunkt im Schuljahr zu verschieben, hieß es im Gymnasium. Ob auch die Bildungsveranstaltung „Energievision 2050 – Unser Klima. Meine Energie. Deine Zukunft“ für rund 300 Gymnasiasten abgesagt wird, war am Montag nicht in Erfahrung zu bringen. Die von der EWS unterstützte Multivisionsschau soll laut Ankündigung am Freitag, 6. März, in Schönau präsentiert werden.