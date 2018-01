Todtnauberg Christbaumvebrennung in Todtnauburg: Funken unterm Sternenhimmel

In Todtnauberg wurden wieder die Christbäume verbrannt.

Am Himmel leuchteten die Sterne, und auf dem Eisplatz an der Scheuermatt brannte ein großes Feuer und warf Funken in die Luft. Lautes „Ah“ und „Oh“ begleitete am Samstagabend die Weihnachtsbaumverbrennung in Todtnauberg. Die „Christbaumverfiierede“ des Bürgervereins „L(i)ebenswertes Todtnauberg“ ist längst ein beliebter Treffpunkt. Die Bürger schleppten alle ihre ausgedienten Weihnachtsbäume auf den Eisplatz, wo Feuerteufel Klaus Klingele mit Jan Gelpcke einen Baum nach dem anderen ins Feuer warf. Um die 80 Bäume brannten lichterloh.