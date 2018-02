Schopfheim Caritas: Hilfe in vielen Lebenslagen

Der Caritasverband eröffnet eine Außenstelle in Schönau. Sie ist auch Anlaufstelle für Flüchtlinge.

Schönau/Todtnau – Nachdem die Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in Schönau geschlossen wurde, hat die Caritas nun neue Räume für die Sozialbetreuer in Schönau in der Wiesenstraße gefunden. Die Büros der Außenstelle Oberes Wiesental liegen am Parkplatz der Drogerie Rossmann und neben dem Supermarkt Rewe und sind auch mit dem Bus gut zu erreichen.

„Es ist gut, vor Ort zu sein“, sagte Gudrun Schemel, Geschäftsführerin des Caritasverbandes Landkreis Lörrach, im Pressegespräch. Neben den Angeboten im Bereich der Flüchtlingshilfe sei nun auch eine Anlaufstelle für die weiteren Hilfen der Caritas geschaffen worden. Zwar werde sich zunächst das Integrationsmanagement hier etablieren, also die Betreuung der Flüchtlinge in Anschlussunterbringungen in Schönau und Todtnau durch drei Mitarbeiter. Eine weitere Mitarbeiterin betreut das Projekt „Empowerment- und Integrationstraining für geflüchtete muslimische Frauen“.

Der Caritasverband im Landkreis Lörrach ist in Schönau und Todtnau bereits in der Schulsozialarbeit tätig und hat Ende 2017 auch die offene Jugendarbeit übernommen. Die Mitarbeiterin des Sozialpsychiatrischen Dienstes betreut nun auch hier psychisch kranke Menschen und ihre Angehörigen. Die weiteren Dienste wie Schwangerenberatung und Caritassozialdienst sollen sukzessive ausgebaut werden. Das neue Büro sei nicht nur Anlaufstelle und Begegnungsmöglichkeit für Bürgerinnen und Bürger, sondern auch Ausgangspunkt für die Mitarbeiter für Hausbesuche, falls gewünscht, erklärte Schemel. Teamleiter Christoph Götz betonte, dass die Nachbetreuung der Flüchtlinge, die zuvor in der Gemeinschaftsunterkunft im Schönauer Ortsteil Brand waren, sehr wichtig sei.

Man habe viel Publikumsverkehr, berichtete Götz, und er habe mit Erstaunen festgestellt, dass sie sich kaum noch auf Englisch verständigen müssten, die Deutschkenntnisse der Flüchtlinge hätten sich enorm verbessert.

Der Schwerpunkt liege im Moment auf Integration und Kontinuität bei der Betreuung der Einwanderer , auch der unbegleiteten minderjährigen Ausländer, sagte Reinhard Zahn, Fachbereichsleiter Migration und Integration.

Gudrun Schemel dankte den Städten Todtnau, Schönau und dem Gemeindeverwaltungsverband Schönau, die so rasch eine Lösung für die Räume gefunden hätten und diese gemeinsam finanzieren sowie für die gute Zusammenarbeit.

Gerhard Asal vom Todtnauer Bürgerbüro betonte, wie enorm wichtig die Arbeit der Caritas-Mitarbeiter sei, Integrationsmanagement sei durch die Behörden nicht zu stemmen. Schönaus Bürgermeister Peter Schelshorn sagte, man habe im Oberen Wiesental rund 200 Personen verschiedenster Nationen zu betreuen. Es gebe keine negativen Hinweise in Bezug auf Flüchtlinge. Er dankte dem Caritas-Team und den vielen Ehrenamtlichen, die sich im Helferkreis zusammen mit den hauptberuflich Tätigen hier engagieren.

Ansprechpartner Außenstelle in der Wiesenstraße 26 sind Christoph Götz, Anna Koc, Carolina Bruck-Santos, Florian Schumacher und Isabell Sprich.