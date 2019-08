von Stefan Ammann

Schopfheim (sta) Oft unbequem, manchmal unerwünscht, aber immer anders: Seit 35 Jahren ist das Café Irrlicht in Schopfheim eine Anlaufstelle für junge Menschen, die eine Kultur abseits des Mainstreams pflegen wollen. Zum nicht ganz runden Geburtstag werfen wir einen Blick auf die Geschichte des alternativen Kulturzentrums – von den konfliktreichen Anfängen im Pflughof bis zur ruhigeren Gegenwart mit „Upcycling Day“ und „Umsonstladen“.

Konfliktreiche Zeiten

Für diese Zeitung haben die Irrlichter ihr Archiv geöffnet und ihre bewegte Geschichte auf dem Fußboden des Cafés ausgebreitet. Auf Plakaten haben sie mit Zeitungsartikeln und kurzen Texten in mühevoller Kleinarbeit die letzten Jahrzehnte aus ihrer Sicht rekonstruiert.

Begonnen hat alles 1982 mit der Entscheidung der Stadt, den Pflughof zu schließen. Die jungen Menschen, die diesen als Konzert- und Partysaal nutzen, sind auf einmal heimatlos. Es kommt zu kurzen spontanen Hausbesetzungen und zu Sit-Ins vor dem Rathaus. 1983 wird der erste „Woodrock“ – heute „Holzrock“ – im Sengelen gefeiert. 1984 darf die Gruppe schließlich offiziell ins Foyer des Pflughofs einziehen – das Irrlicht ist geboren. Schnell kommt es aber auch zu Konflikten mit der Stadt und den Anwohnern. Einmal nimmt sogar Bürgermeister Klaus Fleck höchstpersönlich bei einem Konzert die Bühne des Irrlichts in Beschlag und liest dem lärmenden Partyvolk die Leviten. Die Band darf aber trotzdem weiterspielen – nur eben deutlich leiser. Auch einige Gastronomen sind nicht glücklich über die „städtisch subventionierte Konkurrenz“.

1989 wird der Trägerverein „Soziokulur Schopfheim“ gegründet. Als der Pflughof abgerissen werden soll, zieht das Café ins Gewerbegebiet Hofen nach Gündenhausen. Auch dort gibt es Stress mit Anwohnern und dem Vermieter und so stehen die Irrlichter bald wieder auf der Straße. 1992 demonstrieren sie deshalb mit einem „Lungerstreik“ vor dem Rathaus. Regelmäßig findet das „Café Pflasterstein“ mit Stühlen und Tischkicker auf dem Marktplatz statt. Schließlich stellt der Gemeinderat das heutige Domizil in der Bahnhofsstraße zur Verfügung.

Doch auch in der Bahnhofsstraße enden die Konflikte mit der Stadtverwaltung um Auflagen und Sperrzeiten vorerst nicht. Immer wieder wird das Café für kürzere Zeit geschlossen. Als zu Beginn der 2010er Jahre der Mietvertrag mit der Stadt auf der Kippe steht, mobilisieren die Irrlichter fast 100 Menschen, die in einer Gemeinderatssitzung erscheinen. Das Café darf weitermachen. Auch in den Polizeiberichten war das Irrlicht zeitweise Dauergast: Ruhestörungen, Schlägereien, Stress mit Neonazis und andern Jugendgruppen und Großeinsätze bei Konzerten und der berüchtigten „Anti-Weihnachtsparty“ beschäftigen die Ordnungshüter.

Ruhigere Tage

Sucht man heute im Archiv dieser Zeitung die Stichworte „Polizei“ und „Irrlicht“ fällt auf, dass der letzte Treffer über fünf Jahre alt ist. Die konfliktreichen Zeiten scheinen endgültig vorbei zu sein. „Es ist definitiv ruhiger geworden“, bestätigt die aktive Irrlichterin Mira: „Früher wurde mehr auf Konfrontation gegangen. Es waren einfach unterschiedliche Mentalitäten.“

Neben dem Mentalitätswechsel gibt es aber noch einen anderen Grund, warum das Irrlicht deutlich weniger in den Schlagzeilen steht: „Früher waren es viel mehr Gäste, da gab‘s natürlich auch mehr Lärmbeschwerden“, erklärt Mira. Waren zu Irrlicht-Hochzeiten schon mal 500 Besucher bei Veranstaltungen, so seien es heutzutage eher 50 bis 70. Doch die Tendenz gehe seit diesem Jahr wieder nach oben. „Wir merken die Fridays-for-Future-Bewegung. Dadurch steigt auch das Interesse am Irrlicht wieder,“ sagt Mira. Ihre Kollegin Lea ergänzt: „Das Irrlicht ist immer das Plenum, das gerade aktiv ist. Und da sind immer unterschiedliche Charaktere.“

Das Plenum ist die basisdemokratische Vollversammlung der aktiven Irrlichter, in dem schon immer alle Entscheidungen gemeinsam getroffen wurden. Dort scheint heutzutage – anstatt Konflikt – eher Kultur und Nachhaltigkeit im Fokus zu stehen. In den vergangenen Jahren gab es Ausstellungen mit Bildern junger Künstler. Diesen Juni wurde der „Upcycling Day“ mit „Repair Café“ und „Umsonstladen“ begangen, bei dem alte Fahrräder repariert und Kleidung abgegeben und mitgenommen werden konnte. Für den nächsten „Upcycling Day“ planen die Irrlichter eine kreative Näh- und Strickgruppe. Bei den regelmäßigen Konzerten stehen weiter viel Punkrock und Reggae auf dem Programm – aber auch Techno erklingt inzwischen im Irrlicht. In Zukunft soll es wieder politische Vorträge geben – beispielsweise zur Geschichte des Antifaschismus oder zu Frauenrechten.

Ihrem Slogan „Kultur außer Kontrolle“ wollen die Irrlichter weiter treu bleiben. „Wir wollen aber nicht nur Kultur machen, sondern auch jungen Leuten einen Raum schaffen“, fasst Mira die Mission des Cafés – damals wie heute – zusammen. „Aber wir freuen uns auch, wenn mal ältere Leute vorbeikommen. Wir beißen nicht und man muss nicht zu allem, was wir machen, ja und amen sagen, um bei uns mitzumachen“, betont Lea.