von Edgar Steinfelder

Kleines Wiesental-Neuenweg (est) Urig, originell und höchst amüsant war es wieder einmal beim traditionellen Buurefasnachtsumzug in Neuenweg am Sonntagnachmittag. Die Narren nahmen witzig und spritzig die aktuellsten Themen aus dem Dorf- und Weltgeschehen aufs Korn. Das Allerschönste an diesem Spektakel ist, dass die vielen Besucher die Fasnächtler und die närrischen Teilnehmer sich selbst bei diesem „närrischen Dorfspaziergang“ frenetisch feiern.

Närrische Parade mit ernstem Thema: Die Fußgruppe aus Bürchau machte die Erderwärmung zum Thema. | Bild: Edgar Steinfelder

Aufgrund des kurzen Umzugsweges im Ort herrschte auch bei der Wiederholungsrunde beste Stimmung. Hunderte Zuschauer feierten fröhliche Buurefasnacht mit den insgesamt 25 Fasnachtsgruppen aus dem ganzen Landkreis. Der Klimawandel war diesmal ein beherrschendes Thema des Umzugs in Neuenweg, das vor allem die Bürchauer Frauen- und Kinderfußgruppe hervorragend ausspielte. Nicht nur, dass sie zu Fuß den Weg von Bürchau nach Neuenweg zurückgelegt hatten, demonstrierten sie auch noch unüberhörbar und mit aussagekräftigen Transparenten. Da war zu lesen: „Rettet die Erde, sie ist der einzige Planet mit schönen Bürchauerinnen.“ Ein weiterer Spruch lautete: „Früher war der Fisch in der Verpackung, heute ist die Verpackung im Fisch.“ Auf dem Schild einer Umweltaktivistin war zu lesen: „Mein Pony ist mein neuer Porsche“, und die Bürchauer Kinder machten unmissverständlich deutlich, dass sie die Zukunft darstellten. Die Belchebuure-Clique hatte diesmal sogar auf einen dieselbetriebenen Traktor als Zugmaschine verzichtet und trug stattdessen ihren Wagen mit Muskelkraft. Die Aufschrift lautete: „Belchebure trage d‘Wag us eigener Kraft, damit der Umwelt kei Schade macht.“ Und so zogen alle Formationen zweimal an den Zuschauern vorbei, machten mit ihnen ihren Schabernack und beschenkten die kleinsten Besucher mit allerlei Süßem. Und immer wieder regnete es Konfetti.

Fazit: So war der kunterbunte Neuenweger Buurefasnachtszug wieder ein tolles Vergnügen für die Teilnehmer, und das Publikum mischte ebenfalls gewohnt kräftig mit.