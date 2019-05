von Nicolai Kapitz

Wider Erwarten ganz nettes, wenn auch windiges Frühlingswetter hat am Sonntag dazu geführt, dass der erste verkaufsoffene Sonntag des Jahres, der Frühlingsmarkt in der Schopfheimer Innenstadt, zu einem wie gewohnt ordentlichen Publikumsmagneten wurde. Tausende bummelten bei Musik, vielen Aktionen und natürlich vielen Essensständen durch die Straßen.

Wenn nicht einmal das Wetter grau ist, dann darf es die zukünftige Fußgängerzone schon gar nicht sein: Wohl nach diesem Motto war die Scheffelstraße – zur Zeit noch Großbaustelle – mit bunten Fähnchen geschmückt. Und auch ansonsten ging es in der Innenstadt sehr bunt zu. Geschäfte luden nicht nur ins Innere, sondern präsentierten sich auch im Freien den vorbeischlendernden Gästen. Stand an Stand reihte sich in Hauptstraße, Hebelstraße, Scheffelstraße und auf dem Marktplatz. An mehreren Ecken spielte nicht nur sprichwörtlich, sondern auch im wahren Wortsinne die Musik.

Nicht nur die Erwachsenen hatten ihre Freude, auch die Kinder genossen die vielen Aktionen. So herrschte auf der gigantischen Hüpfburg-Rutschbahn vor der Sparkasse Dauerbetrieb, ebenso beim Flohmarkt im Pflughof. Wer es noch etwas akrobatischer mochte, der durfte sich bei der Verkehrswacht in einen Audi setzen, der alsbald auf den Kopf gedreht wurde. Wer sich traute, lernte so das Aussteigen aus einem Unfallauto. Apropos Auto: Für PS-Fans standen auf dem Marktplatz und in der Hebelstraße wieder zahlreiche interessante Karossen parat.