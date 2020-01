von pbe

Schönau (pbe) In der Sitzung des Gemeinderates am Montagabend kündigte Bürgermeister Peter Schelshorn (CDU) an, bei der Bürgermeisterwahl am 5. Juli erneut anzutreten. Zeit, sich ausgiebig darüber Gedanken zu machen, habe er über die Weihnachtsfeiertage gehabt, sagte der Amtsinhaber. Nach eingehenden Gesprächen mit seiner Familie und ihm vertrauten Personen habe er sich entschieden, für eine zweite Amtszeit als Bürgermeister in seiner Heimatstadt zu kandidieren. Hierbei bestärkt hätten ihn die Erfolge in seiner bisherigen Amtszeit. „Es ist mehr geworden, als ich zu Beginn erwartet habe“, sagte Schelshorn mit Blick auf die Maßnahmen in den vergangenen Jahren. Als Beispiele nannte er die Schwimmbadsanierung, das Biosphärengebiet Schwarzwald und die Breitbandversorgung. Zu den Erfolgen zähle auch die Reduzierung der Schulden. Bei seiner Entscheidung bestärkt haben den Gemeindechef das vorherrschende und vertrauensvolle Verhältnis zu den Verwaltungs- und Gemeindemitarbeitern sowie die gute Atmosphäre im Gemeinderat.

Bei der Festlegung der Wahlregularien übernahm Bürgermeisterstellvertreter Alexander Knobel die Sitzungsleitung. Am 24. April wird die Stelle ausgeschrieben, die Bewerbungsfrist endet am 8. Juni. Die Wahl findet am Sonntag, 5. Juli, statt. Für einen eventuell zweiten Wahlgang sind Bewerbungen zwischen 6. und 8. Juli möglich. Wahltermin: 19. Juli.