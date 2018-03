Schopfheim Bürgermeisterwahl: Nitz tritt nicht mehr an

Schopfheims Bürgermeister kandidiert nicht für weitere Amtszeit.

Schopfheim – Es wird keine dritte Amtszeit von Christof Nitz als Schopfheimer Bürgermeister geben. Der Amtsinhaber wird bei der Bürgermeisterwahl im Herbst nicht wieder kandidieren. Er habe „nach längerem Abwägungsprozess“ entschieden, „dass ich nicht mehr zur Verfügung stehen werde“, teilte Nitz am Donnerstag mit.

Nitz informierte am Donnerstag die Mitarbeiter der Stadtverwaltung und die Gemeinderatsfraktionen – wobei die CDU schon früher Bescheid wusste – sowie die Medien. Im Pressegespräch vermittelte Nitz den Eindruck, mit sich und seiner Entscheidung absolut im Reinen zu sein.

Die Entscheidung habe er bereits „Ende des letzten Jahres“ gefällt. Zuvor habe er viele Gespräche geführt und das Für und Wider sorgfältig abgewogen. Letztlich sei er dabei für sich zu dem Schluss gekommen, nicht erneut den Hut in den Bewerberring zu werfen. Zwar hätte es durchaus manchen Grund gegeben, weiterzumachen. Insbesondere der, dass er mit dem Gemeinderat zusammen jetzt mehrere Großprojekte auf den Weg gebracht habe (Uehlin-Areal) beziehungsweise auf den Weg bringt (Schulcampus), „deren Früchte man natürlich gerne auch noch eingefahren hätte“.

Andererseits: Nach in der Summe insgesamt 25 Jahren als Bürgermeister – neun Jahre in Ballrechten-Dottingen, 16 in Schopfheim – habe er jetzt noch die Chance, „etwas Neues zu machen“, so der 53-Jährige. „In weiteren acht Jahren bräuchte ich nicht mehr darüber nachzudenken.“

Auch räumte er unumwunden ein, dass diese 25 Jahre nicht spurlos an ihm vorbeigegangen seien. Insbesondere „die Art und Weise, wie man in der Kommunalpolitik und in der Öffentlichkeit miteinander umgeht“, habe er nicht mehr länger mitmachen wollen. Mit Sorge beobachte er einen „gesellschaftlichen Wandel hin zu mehr Egoismus“. Den Beruf des Bürgermeisters halte er zwar „nach wie vor für großartig. Doch manchmal stelle ich mir schon die Frage, ob das noch der gleiche Beruf ist wie vor 25 Jahren.“ Nitz betont, dass die zwischenzeitlich angekündigten Kandidaturen keinen Einfluss auf seine Entscheidung gehabt hätten.

„Mein Entschluss stand lange vorher fest.“ Jedoch fühle er sich durch die Ankündigung von SPD, Grünen und Unabhängigen, diese Kandidaturen zu unterstützen, in seiner Entscheidung „im Nachhinein bestärkt“. Eigentlich habe er „eine Zeit lang das Gefühl gehabt, dass sich im Gemeinderat ein gewisses Einvernehmen herausgebildet hatte. Da lag ich aber offenbar falsch.“ Nitz verspricht, sich trotz des Verzichts auf eine weitere Kandidatur bis zum Ende seiner Amtszeit am 1. Januar 2019 „mit Volldampf für die Stadt einzubringen. Wir haben ja noch einiges vor uns.“ Was die Wahl angeht, die – so ist geplant, aber noch nicht beschlossen – am 7. Oktober stattfinden soll, hofft er „auf ein breites Bewerberfeld“. Und er ist durchaus zuversichtlich: „Schopfheim ist eine spannende, attraktive und interessante Stadt.“ Für seine eigene Zukunft habe er noch keine konkreten Pläne. Er habe mehrere Angebote, entschieden sei aber noch nichts. Nur eines sei gewiss: „Ich werde nicht Rosen im Garten züchten.“

Sofern der Gemeinderat den 7. Oktober als Wahltermin festlegt, beginnt die Frist voraussichtlich am 27. Juli und endet am 10. September.