Schopfheim Bürgermeister-Kandidaten Roland Matzker: "Die Kluft in der Stadt überwinden"

Roland Matzker, Co-Vorsitzender der Schopfheimer Grünen, ist Bürgermeisterkandidat der Grünen und der Unabhängigen.

Eine Stadt des Gehörtwerdens, der Transparenz, der Beteiligung, des sozialen Miteinanders: So hat Roland Matzker am Mittwochabend seine Vision von Schopfheim gezeichnet. Matzker wurde von den Ortsgruppen der Grünen und der Unabhängigen als Kandidat für die Bürgermeisterwahl im Oktober vorgestellt. Der 58-jährige ist Grünen-Mitglied und seit Mai 2017 einer der beiden Vorsitzenden des Ortsverbandes. Bei seiner Vorstellung hielt sich Roland Matzker mit konkreten Ideen noch zurück.

Er machte allerdings eines ganz deutlich: Er wünscht sich ein anderes Schopfheim mit einem anderen Umgangston. Es ist ein umfangreiches Pflichtenheft für ihren Kandidaten, das die Grünen und die Unabhängigen verfasst haben und an dem Roland Matzker als Co-Ortsverbands-Chef der Grünen auch mitgeschrieben hat. Seine Vorstandskollegin Sabine Imping und Heiko Weide, Chef der Schopfheimer Unabhängigen, erklärten den gut 30 Interessierten am Mittwochabend im Gasthaus „Kranz“ kurz, wie dieses gemeinsame Pflichtenheft zustande kam. „Wir haben viele Gespräche geführt und dabei wichtige Schnittmengen festgestellt“, sagte Heiko Weide. Unterm Strich haben sich beide Parteien vor allem auf Themen verständigt, bei denen beide sicher sind, so könne es in Schopfheim nicht weitergehen. Die Schlagworte: Transparenz, Stadtfinanzen, Bürgerbeteiligung, Ökologie, soziale Themen, eine andere Baupolitik. „Wir wollen einen neuen Bürgermeister“, sagte Heiko Weide. „Einen, der seine Bürger und ihre Anliegen ernst nimmt“, ergänzte Sabine Imping. Vielleicht ahnten beide schon, dass Amtsinhaber Christof Nitz am Morgen danach seinen Verzicht auf eine erneute Kandidatur erklären würde (siehe Seite 21).

Es wird also auf alle Fälle einen neuen Bürgermeister geben – und der soll nach dem Willen von Grünen und Unabhängigen Roland Matzker heißen. Der 58-jährige gebürtige Heidelberger, der seit 2013 in Schopfheim lebt, machte sich denn auch sofort daran zu erklären, wie er die Anforderungen zu erfüllen gedenkt. „Einen Keil in der Schopfheimer Gesellschaft“ habe er entdeckt. „Diese Kluft macht mir Sorgen, das wird die größte Herausforderung für einen neuen Bürgermeister.“ Die Ursache für diese Kluft sieht Matzker nicht zuletzt im Stil der Politik und der Rathausspitze.

Was will er besser machen? „Schopfheim soll eine Kommune des Gehörtwerdens, der Transparenz, der Bürgerbeteiligung werden“, erklärte der verheiratete Vater von sechs Kindern und zweifache Großvater. Er will in Schopfheim im Dialog mit den Bürgern eine „moderne, offene Gesellschaft“ entwickeln. Ideen sind in Arbeit: Im Lauf des Jahres will Roland Matzker Papiere vorlegen mit Konzepten für den Haushalt („Schopfheim fährt seit Jahren auf Sicht“), die Stadtentwicklung („nicht nur Beton und Stahl“) und die Bürgerbeteiligung („Auseinandersetzung kann Vertrauen schaffen“). Beruflich bringe er dafür die besten Voraussetzungen mit: Er war als Landschaftsgärtnermeister an Planungen für die Landesgartenschau und an der Bundesgartenschau beteiligt, als Dozent war Roland Matzker an der Dualen Hochschule in Lörrach für die Bereiche Arbeiten im Team, Selbstmanagement und Verhandlungsmanagement tätig. Seit 1995 ist er Unternehmensberater und Personal Coach.

„Es soll einen Bürgermeisterwahlkampf geben, wie es ihn in Schopfheim noch nicht gab“, versprach Matzker zum Schluss. Das Motto: „Schopfheim verpflichtet.“ Er will den Bürgern im Wahlkampf schon einen Vorgeschmack auf seine Idee der Bürgernähe geben.

Infos zum Bürgermeister-Kandidaten Roland Matzker gibt es im Internet unter http://www.roland-matzker.de