von Sarah Trinler

Beim Thema Windkraft sind die Fronten im Kleinen Wiesental verhärtet. Die Konfliktparteien wieder an einen Tisch bringen soll das „Forum Energiedialog“. Möglichkeit dazu bietet der Diskussionsabend am Mittwoch, 16. Oktober, 19 Uhr, in der Halle in Wieslet. Dort wird es verschiedene Gesprächsrunden geben, in die sich auch das Publikum miteinbringen kann. In der Gesprächsrunde mit Gemeindevertretern war auch für die Bürgerinitiative (BI) Schwarzwald-Gegenwind ein Platz eingeplant – Sprecher Bernd Fischbeck lehnte jedoch ab.

Die Einladung zum Diskussionsabend mit dem Titel „Die Energiewende und ihre Umsetzung im ländlichen Raum“ in der Halle in Wieslet (Veranstaltungsort wurde geändert) landete diese Woche als Beilage zum Amtsblatt in den Haushalten des Kleinen Wiesentals.

Darin macht Bürgermeister Gerd Schönbett deutlich, dass er das „Forum Energiedialog“ ins Boot geholt habe, um „die Diskussion zu versachlichen“. Mittendrin in den Diskussionen um den geplanten Windpark auf dem Zeller Blauen ist die BI, die sich vor zwei Jahren gründete. Doch ausgerechnet diese wird in der geplanten Gesprächsrunde mit Gemeindevertretern am kommenden Mittwoch nicht teilnehmen.

Der Grund: BI-Sprecher Bernd Fischbeck möchte eine „Auseinandersetzung auf Augenhöhe“. Bei der Zusammenstellung der Gesprächsrundenteilnehmer gebe es aus seiner Sicht allerdings ein Ungleichgewicht an Befürwortern und Gegnern von Windkraftanlagen im Kleinen Wiesental. Weiter schreibt er in seiner Absage an das Forum, dass neben der BI auch feste Vertreter der Bevölkerung aus den betroffenen Ortsteilen in die Gesprächsrunde hätten einbezogen werden müssen.

Auf Nachfrage dieser Zeitung nennt Jakob Lenz vom Forum die Gesprächsrundenteilnehmer. Diese sind Bürgermeister Gerd Schönbett, die Gemeinderäte Rolf Vollmer, Patricia Fromm (beide Wies) und Werner Schwald (Neuenweg) sowie Katharina Matzken, Ortsvorsteherin von Bürchau. Den Vorwurf, dass es ein Ungleichgewicht bei der Auswahl der Teilnehmer gebe, kann er nicht nachvollziehen.

Außerdem seien mit Matzken und Schwald auch die betroffenen Ortsteile Bürchau und Neuenweg vertreten. Alexander Ziegler, Gemeinderat aus Elbenschwand, sei angefragt gewesen, habe aber abgesagt. Die Absage der BI sei besonders bedauerlich. „Wir hätten uns sehr gewünscht, dass die BI teilnimmt“, sagt Lenz. Er habe aber Hoffnung, dass sich Vertreter der BI dennoch miteinbringen werden – eben aus dem Publikum.

Eröffnet wird der Abend von Landrätin Marion Dammann, die einen Dialog mit Gerd Rosenkranz (Agora Energiewende) zum Thema Energiewende und ihre Umsetzung im ländlichen Raum führen wird. In der zweiten Runde diskutieren Werner Wojtascheck (Landschafts- und Naturschutzinitiative Schwarzwald) und Rolf Pfeifer (Endura Kommunal), ob die Energiewende durch Windkraftanlagen im Südschwarzwald gelingen kann. Im Anschluss wird der Projektentwickler EWS den aktuellen Stand des Projekts Zeller Blauen vorstellen. Jakob Lenz wird die Veranstaltung moderieren.

Die Arbeit des Forums endet übrigens mit der Antragstellung. Die EWS möchte Ende 2019 den Antrag für den Zeller Blauen beim Landratsamt einreichen. „Während des Genehmigungsverfahrens werden wir nicht aktiv“, sagt Lenz.

Der Diskussionsabend findet am Mittwoch, 16. Oktober, von 19 bis 22 Uhr in der Halle in Wieslet und nicht wie anfangs angekündigt in Tegernau statt.