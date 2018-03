Schopfheim Bürgerinitiative: Bolzen und spielen statt zubauen

Für den Erhalt des Bolzplatzes im Oberfeld hat sich eine Bürgerinitiative gegründet. Die geplante Kita soll woanders gebaut werden.

Schopfheim – „Hände weg vom Oberfeld-Bolzplatz – keine Bebauung“ sagt buchstäblich demonstrativ die Bürgerinitiative (BI) „pro Oberfeld-Bolzplatz“ am Sonntag, 11. März. Um 14 Uhr kommt es auf dem Platz zu einer Demonstration, an der sich jeder beteiligen kann, der derselben Ansicht ist. Der Bolzplatz soll nach dem Willen der BI komplett für Alt und Jung als Grün-, Sport- und Freifläche erhalten bleiben. Bekanntlich will die Stadt auf einem Teilstück des Bolzplatzes eine Kindertagesstätte (Kita) bauen.

Der Oberfeldplatz ist nach Meinung von BI-Vertreter und Altstadtrat Michael Straub (Grüne) mit seiner zentrumsnahen Lage, seiner Einsehbarkeit und der Bäume rundum ein einmaliges Ensemble. Eltern hätten ihre Kinder ohne große Mühe ständig im Blick. Im Stadtzentrum gebe es nur eine geringe Anzahl von Spiel- und Bolzplätzen, sagte Michael Straub in einem Pressegespräch. Nach dem Eisweiher und der als Sportfläche geplanten Schlattholzfläche sei dies die dritte und stadteigene Fläche, die der öffentlichen Nutzung entzogen werden solle. Zugebaut worden sei die Fläche beim Kreiskrankenhaus, der Campusbau reduziere die Spielfläche für Kinder. Außerdem erinnerte Michael Straub daran, dass es ein Versprechen der Stadt gegeben habe, den Oberfeldplatz nicht zu bebauen, sondern als Spiel- und Bolzplatz zu belassen. Nicht nur über den Erhalt des gesamten Platzes sollte seiner Meinung nach politisch diskutiert, sondern auch der Frage nachgegangen werden, ob die von der Stadt statistisch angeführten Ausgangszahlen korrekt seien. Von heute auf morgen könnten keine 50 bis 90 Kindergartenplätze in der Stadt fehlen, so Straub. Er habe sich die Statistiken angesehen und festgestellt, dass die Stadt mehr Kindergartenplätze in diversen Gruppen zur Verfügung stellen wolle als der Landesdurchschnitt. Es fehlten längst nicht so viele Plätze, gehe man vom Landesdurchschnitt aus.

Hinzu kommt aus Sicht von Michael Straub, dass es alternative Möglichkeiten gebe, zusätzliche Plätze zu schaffen. In der Vorlage für den Gemeinderat wird detailliert aufgezeigt, welche Alternativen von der Stadt geprüft und verworfen wurden. Dazu gehöre ein Waldkindergarten an der Schillerlinde in Schopfheim-Fahrnau, der wegen seiner angeblichen schlechten Erreichbarkeit nicht in Betracht komme. Dem stimmt Straub nicht zu. „Das wäre durchaus möglich“, sagte er. Genauso wie ein weiterer Naturkindergarten neben dem Friedhof in Wiechs.

Aber auch für einen Neubau sieht die BI pro Oberfeld-Bolzplatz Potenzial in der Stadt. Da wäre der Riedmattweg hinterm Schwimmbad (Platanen-Parkplatz): Zwar sei die Parkplatzfläche für eine neuem Kita zu schmal, nehme die Stadt aber einen Teil der Schwimmbadfläche hinzu, dann wäre der Bau einer viergruppigen Kita möglich, merkte Michael Straub an. Ein weiterer Platz ließe sich am Ende der Kulturfabrik finden (Richtung Unterführung). Für die Stadt komme ein fremder Träger für die Kita durchaus in Frage, sagte Michael Straub.

Als erstes falle ihm am Standort Bolzplatz Oberfeld die Freie Evangelische Schule ein. Nun suche die Schule aber schon seit längerem einen Platz für einen neuen Schulbau. „Ich weiß, dass ich jetzt spekuliere, aber liegt es da nicht nahe, dass der Oberfeld-Platz als Bauplatz ins Kalkül gezogen wird?“ fragte sich Straub.

Aus all diesen Gründen lädt die BI auf Sonntag, 11. März, um 14 Uhr auf den Oberfeld-Bolzplatz ein, um Interessierten die Ideen mitzuteilen, was mit dem Platz sonst noch alles möglich wäre. Und eingeladen seien alle zudem, ihre Meinung in der Gemeinderatssitzung am 19. März um 18 Uhr kundzutun.