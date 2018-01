Schopfheim Buch soll Naturwunder Eichener See in ganz Deutschland bekannt machen

Buch soll Naturwunder Eichener See in ganz Deutschland bekannt machen

Seit Ende letzten Jahres ist das Buch „Der Eichener See – Naturwunder, Mythos und Geschichten“ auf dem Markt. Geschrieben hat es der Journalist Johannes Rösler.

Herr Rösler, Sie wohnen in Friedrichshafen. Wie sind Sie auf den Eichener See aufmerksam geworden? Hat er inzwischen eine so große Berühmtheit erlangt?

Das ist ganz einfach: Ich habe von 2003 bis 2015 in der Alten Straße in Eichen gewohnt. Und die ist nicht so weit vom Eichener See entfernt. Und da hört man eine ganze Menge über den See.

Was speziell hat Ihr Interesse geweckt und wie ging es los?

Ich hatte etwas über den Kiemenfußkrebs gehört, über das rätselhafte Kommen und Gehen des Sees und über Geschichten, die mit dem Eichener See zu tun hatten. Ich fing dann 2013 damit an, ein Konzept für ein Buch zu erarbeiten, und ich machte mich auf die Suche nach Fördermöglichkeiten. Ich habe mich sehr gefreut, für meine Buchidee eine Förderzusage vom Landratsamt Lörrach zu erhalten, aus dem Fonds Kultur Schlossgut Istein. Und dann konnte es losgehen.

Und doch hat es vier Jahre gedauert, bis Ihr Buch über den Eichener See herauskam. Woran lag das?

Die Recherchen waren aufwendig. Ob es nun die Suche nach Mythen, Sagen und Geschichten, die Informationen über das Phänomen Eichener See an sich oder über den seltenen Krebs im See war – alles hat gedauert. Ich habe mich dabei auch mit dem näheren Umfeld befasst, mit der Erdmannshöhle und der Tschamberhöhle zum Beispiel oder auch dem Westweg, der um den Eichener See herumführt. Schön war zudem, dass ich viele nette und interessante Menschen während meiner Recherchen kennengelernt habe.

Können Sie Beispiele nennen?

Von Anfang an stand ich mit dem Naturschutzbeauftragten Hartmut Heise in Kontakt, der im November 2015 die Ausstellung „Unser Dinkelberg“ organisiert hat. Ihm und seiner ehrenamtlichen Arbeit, auch für den See, habe ich ein Kapitel gewidmet. Außerdem habe ich drei musikalische Gruppen porträtiert, die etwas über den Eichener See gesungen haben, nämlich die „Knastbrüder“, die zwei „Wunderfitze“ und die Gruppe „Inflagranti vocal“. Es sind aber auch etliche Eichener in meinem Buch erwähnt und viele Schopfheimer Persönlichkeiten.

Wurde schon einmal ein Buch über den Eichener See veröffentlicht?

Ja, es gibt ein Buch mit Bildern von Eugen Holdermann im Uehlin Verlag. Sonst gab es aber nichts. Zumindest nicht in einer Gesamtdarstellung des Sees.

Haben Sie vor diesem Buch schon andere Bücher geschrieben?

Ja, ich habe schon Bücher herausgegeben. Ich bin auf Biografien, teils auch spirituelle Themen spezialisiert.

Was erhoffen Sie sich von Ihrem Buch über den Eichener See?

Ich denke, dass der Eichener See und die Landschaft drum herum in Deutschland bekannt werden könnten.

Zum Weiterlesen: Das Buch „Der Eichener See – Naturwunder, Mythos und Geschichten“ ist im Buchhandel erhältlich. Die ISBN-Nummer lautet 978-3-946666-02-8. Die Kosten: 27 Euro.