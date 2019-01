von Stefan Ammann

Die untere Naturschutzbehörde hatte im Dezember Strafanzeige wegen der Rodung des Brennet-Parks gestellt. Die Behörde sieht den Artenschutz der Saatkrähe verletzt. Allerdings könnte der Park auch noch für andere geschützte Tier- und Pflanzenarten eine Heimstatt gewesen sein. Auch für die angekündigten Baupläne auf dem Areal könnte das Konsequenzen haben.

„Hausen ist um ein wichtiges Element seiner Unverwechselbarkeit ärmer geworden und gesichtsloser“, beklagt Peter Bauer, Landschaftsarchitekt aus Schopfheim. Er befürchtet, dass bei der Parkrodung eben nicht nur Saatkrähen an der Brut gehindert wurden. Bauer schätzt dass bei der Rodung „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ auch geschützte Zauneidechsen und mit „mittlerer Wahrscheinlichkeit“ Fledermäuse getötet worden seien. Auch seien wahrscheinlich die Ruhe- und Fortpflanzungsstätten dieser Tiere und einer oder mehrerer europarechtlich geschützten Singvogelarten und Wildtauben zerstört worden. Außerdem hält der Landschaftsarchitekt es für möglich, dass Vorkommen einer geschützten Moosart (Rogers Goldhaarmoos) und des holzbewohnenden Eremit-Käfers zerstört worden sein könnten.

Wie beurteilt das die untere Naturschutzbehörde beim Landratsamt? Diese schließt auf Nachfrage nicht aus, dass auch andere geschützte Arten durch die Rodung betroffen sind. Das gelte vor allem für Fledermäuse und Vögel, da anhand von Baumstümpfen und an den noch auf dem Areal am Bruchiweg lagernden Stämmen zumindest an einzelnen Bäumen entsprechende Hohlräume festgestellt worden seien, schreibt die Lörracher Behörde.

Zu den anderen genannten Tierarten und der Moosart lägen ihr jedoch jedoch keinerlei Hinweise vor. Dass diese von der Rodung betroffen sein könnten, schätzt man in Lörrach daher als eher gering bis unwahrscheinlich ein.

Im Moment liefen jedoch keine weiteren Verfahren zur Verletzung des Artenschutzes bei der Parkrodung – außer eben jene bezüglich der Saatkrähen, erklärte ein Sprecher des Landratsamtes. Dieses Verfahren will die Behörde jedoch offensichtlich auch unabhängig von der Strafanzeige weiterverfolgen. „Sollte die Strafanzeige keinen Erfolg bringen, werden wir eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen der Saatkrähen einleiten“, heißt es in dem Schreiben.

Der Artenschutz könnte allerdings auch noch einmal unter einem anderen Aspekt aktuell werden. Kurz vor Weihnachten waren im Hausener Gemeinderat Bebauungspläne für das Areal vorgestellt worden.

Die Naturschutzbehörde wird auch tätig, wenn ein Bebauungsplan- oder Baugenehmigungsverfahren ansteht. Dann seien die artenschutzrechtlichen Belange relevant und müssten geprüft werden. „In diesem Fall wird dann gegebenenfalls der sogenannte Worst-Case-Zustand herangezogen“, erklärt die Behörde. Das bedeutet, dass in die Bewertung der Naturschutzbehörde der ursprüngliche Zustand des Brennet-Parks in Schönau, wie er vor der Rodung war, mit einfließt.