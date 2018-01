Wieden Bis Dreikönig glimmt es im Kohlenmeiler von Wieden

In Wieden stellen die Gebrüder Sprich wieder Holzkohle her. Zahlreiche Zuschauer kommen zum Entzünden des Meilers.

Der in Wieden von den Brüdern Lukas und Simon Sprich aufgetürmte Kohlenmeiler, den sie in den vergangenen Wochen unweit der Belchengemeinde aufgeschichtet haben, qualmt wieder – und das erstmals im Winter. Bis Dreikönig, 6. Januar, wird die frisch entfachte Glut die gut zwölf Ster Buchenholzscheite in Grillkohle verwandeln. So lange glimmt der Meiler vor sich hin.

Trotz heftigen Schneetreibens und einem gut 20-minütigen Fußmarsch bis zum Köhlerplatz ließen es sich rund zwei Dutzend Zuschauer am Mittwoch nicht nehmen, das einzigartige Spektakel mitten im verschneiten Winterwald live zu erleben. Eine warme Gulaschsuppe oder ein Glas Glühwein halfen ihnen beim Aufwärmen. Köhler war früher ein oft gepflegtes Handwerk im Schwarzwald. Um beispielsweise einen Sack mit zehn Kilogramm Holzkohle Inhalt zu füllen, werden rund 100 Kilo Buchenholz benötigt.

Über drei Wochen lang waren Lukas und Simon Sprich mit ihren Helfern rund um Wieden unterwegs, um das dafür benötigte Holz aufzubereiten und einen vier Meter hohen Meiler im Wald aufzubauen. In der Mitte des Meilers befindet sich der sogenannte Kamin, der durch kreuzweises Aufschichten der Holzscheite entsteht. Um den Kamin herum baut man, wie es bei den Köhlern im Schwarzwald seit Jahrhunderten üblich war, die Holzscheite, die später mit frischen Tannenzweigen, auch Rauchdach genannt, abgedeckt werden. Mit der so genannten Lösche aus dem „Abbrennen“ vorangegangener Meiler wird das Ganze dann verschlossen.

Bereits in diesem Frühsommer hatten die Brüder Lukas und Simon Sprich einen selbst errichteten Kohlenmeiler unter Glut gesetzt. Das Prozedere im Winter ist das gleiche wie im Sommer, erklärt Lukas Sprich. Das Wetter im Winter ist aus seiner Sicht geradezu ideal, da es derzeit genügend Feuchtigkeit gebe.

Diese ist wichtig, damit der Meiler nicht in Brand gerät und so das Holz langsam zu Kohle schwelt. Auch aus diesem Grund haben sich Lukas und Simon Sprich in dem nahen Container wohnlich eingerichtet, um ständig in der Nähe des Meilers zu sein.