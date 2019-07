von Stefan Ammann

Schopfheim – Zum Ende des Schuljahres steht am Schopfheimer Theodor-Heuss-Gymnasium (THG) ein Wechsel in der Schulleitung an. Die stellvertretende Schulleiterin Birgit Müller wird das THG Richtung Kirchzarten verlassen. 25 Jahre lang – davon 17 Jahre in der Schulleitung – hat sie das Schopfheimer Gymnasium mitgeprägt. Mit Matthias Kreutz konnte ein interner Nachfolger gefunden werden, der das THG bestens kennt.

Wo liegt eigentlich Schopfheim?

„Vor 25 Jahren musste man mir Schopfheim beim Oberschulamt auf der Landkarte zeigen“, sagt Birgit Müller lachend. Damals hatte die junge Lehrerin gerade ihr Referendariat in Tuttlingen und Spaichingen abgeschlossen. In Schopfheim trat sie 1994 ihre erste Lehrstelle an. Seither unterrichtet sie am THG Englisch und Französisch. Als Suchtpräventionslehrerin hatte sie erste Erfahrungen in Leitungs- und Organisationsaufgaben gesammelt. 2002 trat sie dann die Nachfolge von Wolfgang Dreiser als stellvertretende Schulleiterin an.

Mit drei Schulleitern hat Birgit Müller seither zusammengearbeitet: das erste Jahr mit Adolf Winterhalder, danach 14 Jahre lang mit Wolfgang Stocker. 2017 übernahm dann Claudia Tatsch die Leitung des Gymnasiums. „Wir haben immer sehr gut harmoniert“, so Birgit Müller mit Blick auf ihre Chefin. „Es war gut, dass wir nach außen immer mit einer Stimme sprechen konnten“, ergänzt Claudia Tatsch.

Gymnasium im Wandel

„200 Kollegen sind in der Zeit gegangen und gekommen“, sagt Birgit Müller. „Da war immer ein stetiger Wechsel, nicht nur bei den Schülern. Da erlebt man viel Freud und auch Leid.“ Auch in anderen Bereichen hat das THG in den vergangenen 25 Jahren stetigen Wandel erlebt: Zwischen 2005 und 2007 wurden die neue Mensa und die Aula gebaut. 2013 wurde das Gymnasium Versuchsschule, in der sowohl in acht als auch in neun Jahren das Abitur erworben werden konnte. Im laufenden Schuljahr kehrte das THG wieder zum G9 zurück.

„Diese Dinge waren für mich gar nicht so ausschlaggebend“, erklärt die Studiendirektorin: „Von Anfang an habe ich den Zusammenhalt in der Schule als sehr gut empfunden. Das ist entscheidend. Und das wird mir auch in Erinnerung bleiben.“ Was sich jedoch in den vergangenen 25 Jahren verändert habe, sei der Ton, in dem über Bildung diskutiert wird. Bildungsdebatten würden heutzutage wesentlich schärfer und aufgeregter geführt, erklärt Birgit Müller: „Auf politischer Ebene läuft man Gefahr, sich gegenseitig die Schuld zuzuschieben, anstatt die Kuh vom Eis zu holen.“ Auch das Verhältnis zu Eltern sei in Einzelfällen schwieriger geworden. „Wir haben hier am THG aber eine sehr gute Elternschaft“, betont Birgit Müller.

Abschied nach Kirchzarten

Das ihr einst unbekannte Schopfheim und die Schule sind Birgit Müller nach der langen Zeit natürlich ans Herz gewachsen: „Ich hänge an der Stadt und den Kollegen.“ Deshalb wird ihr auch der Abschied sicher nicht ganz leicht fallen, wenn sie zum Schuljahreswechsel aus privaten Gründen ans Marie-Curie-Gymnasium nach Kirchzarten wechselt, wo sie die Leitung der Sprachenabteilung übernehmen wird.

Zu den Sommerferien stehen am THG noch einige weitere Abschiede im Lehrerkollegium an. Werner Geigle, Abteilungsleiter für Informatik, Musik, Kunst und Religionswissenschaften, und Bernd Engelsberger, Rosemarie Schwolgin und Bernhard Zimmermann gehen in den Ruhestand.

Nachfolger aus den eigenen Reihen

„Ich weiß, dass viel Arbeit auf mich warten. Aber ein so gut bestelltes Feld findet man selten vor“, lobt Matthias Kreutz seine Vorgängerin. Mit dem Mathe- und Physiklehrer hat die Schule einen neuen stellvertretenden Leiter gefunden, der das THG bestens kennt. 2005 trat er dort seine erste Lehrstelle nach dem Referendariat an. Seit 2010 ist Kreutz als Stunden- und Vertretungsplaner auch in die organisatorischen Abläufe der Schulleitung eingebunden. Diese Aufgabe wird er auch als stellvertretender Schulleiter weiter wahrnehmen.