von sk

Schopfheim-Gersbach (sk) Der 23 Jahre alte Motorradfahrer, der am 8. Juni auf der Kreisstraße zwischen Schlechtbach und Kürnberg verunglückt war, ist am vergangenen Dienstag an den Folgen seiner dabei erlittenen Verletzungen in einer Klinik in Freiburg verstorben. Das teilt die Polizei mit. Der junge Mann war am Samstag vor zweieinhalb Wochen gegen 11.15 Uhr von Gersbach nach Schopfheim unterwegs, als er zwischen Schlechtbach und Kürnberg ohne Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer aus bislang ungeklärter Ursache am Ausgang einer Linkskurve die Kontrolle über sein Motorrad verlor. Er rutschte mit seiner Maschine über die Fahrbahn und stürzte rund 20 Meter eine Böschung hinab. Der 23-Jährige ist in diesem Jahr der sechste Verkehrstote auf den Straßen des Landkreises Lörrach und der vierte im Bereich des Reviers Schopfheim.