Schopfheim Bewegung beim Ex-SBG-Parkplatz

Die CDU-Fraktion drängt vor dem Hintergrund von Bauträger-Aktivitäten im Umkreis auf einen Bebauungsplan und eine Veränderungssperre.

Schopfheim (hö) Das letzte größere zentrale „Filetstück“ gerät in den Blick der Kommunalpolitik – das Areal rund um den ehemaligen SBG-Parkplatz: Aus Sorge, dass geplante Bauvorhaben im Umfeld des Platzes womöglich Optionen für das Areal selbst verbauen könnten, beantragt die CDU-Fraktion, dass für das Gebiet ein Bebauungsplan erstellt und flankierend dazu eine Veränderungssperre verhängt wird. Bürgermeister Christof Nitz will den Antrag in der Februarsitzung auf die Tagesordnung nehmen.

Wohnbebauung? Gewerbe? Ein Mix aus beidem? Vielleicht auch ein Hotel? Überlegungen für eine Nutzung des derzeit als Parkplatz genutzten ehemaligen SBG-Geländes an der Hebelstraße sowie des Gebäudes, in dem das JuZ derzeit noch untergebracht ist – die Grundstücke gehören der Stadt – gibt es viele und auch schon länger.

Im Jahr 2005 bereits beschloss der Gemeinderat die Aufstellung eines Bebauungsplans „Kohlegässle“ für einen Bereich rund um das SBG-Areal, und zwar zwischen Hebelstraße, Schwarzwaldstraße, Steinhäußlerstraße, Wehrerstraße und der Bahntrasse. Auch waren „zwar nicht im aktuellen, aber im vorhergehenden Gemeinderat mögliche Bebauungsformen und Nutzen schon einmal Thema“, berichtet Bürgermeister Christof Nitz auf Nachfrage. Zuletzt aber ging die Stadt mit dem Thema bildlich gesprochen so um, wie das Areal derzeit genutzt wird – es wurde wegen anderer Vorhaben und Projekte erst einmal geparkt. Nun aber kommt Bewegung in die Sache. Auslöser sind konkrete Verkaufsabsichten für zwei Grundstücke, die im Bereich des damals angedachten Bebauungsplans liegen. Bauträger hätten sich auch bereits mit „einer intensiven Ausnutzung der Grundstücke befasst“, heißt es im Antrag der CDU-Stadtratsfraktion.

Eine solche Bebauung aber könnte eventuell die Gesamtentwicklung des Areals „erheblich erschweren“, insbesondere eine mögliche Neubebauung der Grundstücke 2177/18 und 706/1, also des ehemaligen SBG-Parkplatzes und des JuZ. Dieses habe „eine zentrale Lage und ist der Innenstadt zuzuordnen“, schreibt CDU-Fraktionsvorsitzende Heidi Malnati. Daher sei es „sinnvoll und notwendig“, für dieses Gebiet den bereits 2005 ins Auge gefassten Bebauungsplan zu erstellen. „Die Umsetzung dieses Bebauungsplanes ist bis heute nicht erfolgt, obwohl schon damals planerischer Handlungsbedarf angezeigt war“, heißt es im CDU-Antrag. Die CDU fordert aber nicht nur, den Bebauungsplan nun zügig zu erstellen. Auch beantragt sie „zur Sicherung der Planung für den gesamten Planbereich eine Veränderungssperre, in deren Geltungsdauer die Erstellung des Bebauungsplanes zu erfolgen hat.“

Bürgermeister Christof Nitz ist – wie er auf Nachfrage sagt – für diesen Antrag durchaus offen. „Man kann es so und so sehen“, so Nitz. Die Bauträger – die Wohnbebauung im Sinn haben – seien bei der Verwaltung schon vorstellig geworden und Nitz geht eigentlich nach diesen Gesprächen davon aus, dass „man das Thema gut im Dialog lösen kann.“ Eine Veränderungssperre freilich sei „natürlich ein schärferes Schwert.“ Dieses zu zücken würde „nicht schaden“. Wichtig sei einfach ob nun mit oder ohne Sperre „weiterhin im Dialog zu bleiben“. Fakt sei: „Wir müssen uns sowieso wegen des Themas zusammensetzen.“ Er werde den Antrag allerdings – weil er erst einging – nicht wie von der CDU beantragt am 29. Januar, sondern erst im Februar auf die Tagesordnung des Gemeinderats setzen.