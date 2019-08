von sk

Schopfheim (sk) Das Schuljahresende nutzen die Schüler des Berufskollegs Technik der Gewerbeschule Schopfheim, um im Fach Medientechnik mit ihrer Lehrerin Kirsten Thiemann ein Video für den Schülermedienpreis des Landes Baden Württemberg zu drehen. Das gemeinsam erarbeitete Drehbuch mit dem Arbeitstitel „Schopfcrime“ wurde von den Schülern selbst konzipiert und umgesetzt, und auch die Dreharbeiten, die an drei aufeinanderfolgenden Tagen stattfanden, waren fest in Schülerhand.

Dabei mussten, so die Gewerbeschule in der Mitteilung, die Schüler feststellen, dass „wir drehen einen Film“ einfacher klingt als es ist. Bevor auch nur eine Kamera lief, waren eine Menge an Fragen zu beantworten. Wer übernimmt welche Rolle vor oder hinter der Kamera? Wer übernimmt die Regie? Wer führt die Kamera? Wie viele davon braucht es überhaupt? In welchem Format wird gefilmt? Was sieht gut aus, was sieht nicht gut aus? Welche Location passt? Wie sind dort jeweils die Lichtverhältnisse? In welcher Reihenfolge dreht man die Sequenzen, chronologisch oder nach Drehort?

Für viele Teilnehmer war dies die erste richtige Begegnung mit dem Thema Video, die über den üblichen Smartphonevideodreh hinausging. Trotz diverser Vorbehalte im Vorfeld waren die Schüler dann mit Begeisterung bei der Sache. Dass die Arbeit noch lange nicht zu Ende ist, wenn das Filmmaterial im Kasten ist, war jedoch keinem so richtig bewusst, denn eigentlich ging die Arbeit jetzt erst richtig los: Hunderte Sequenzen mussten gesichtet und sortiert werden, und so einige landeten im Ordner „Bonusmaterial“. Intro und Outro mussten erstellt, Filmmusik ausgesucht und jedes Video einzeln nachbearbeitet werden. Aus den vielen einzelnen Teilen sollte ein stimmiges Gesamtwerk herauskommen.

So ist am Schluss ein neun Minuten langer, witziger Film entstanden. „Schopfcrime“ wird im Oktober als Wettbewerbsbeitrag für den Schülermedienpreis eingereicht und dort zu sehen sein.

Direkt nach den Sommerferien kann „Schopfcrime“ über die Homepage der Gewerbeschule Schopfheim abgerufen werden (www.gewerbeschule-schopfheim.de).