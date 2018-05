Schopfheim Bernd Reichert aus Raitbach-Sattelhof ist Deutschlands schnellster Spargelschäler

Deutschlands schnellster Spargelschäler kommt aus der Markgrafenstadt – und dort aus luftiger Höhe: Bernd Reichert aus Raitbach-Sattelhof gewann in diesem Jahr die zweite Auflage der „Deutschen Meisterschaft im Spargelschnellschälen“, ausgerichtet von den Schopfheimer Wirten unter dem Dach des Gewerbevereins.

Im Finale trat Reichert gegen den Vorjahreszweiten Jörg Buchleither an, der im Halbfinale den amtierenden Titelträger Martin Hauri mit ein paar Hundertstel Sekunden Vorsprung vom Meisterthron geschmissen hatte.

Gegen Bernd Reicherts Traumzeit von 1:23 Minuten war aber an diesem tollen Samstag vor prächtiger Zuschauerkulisse und vielen Fans der hiesigen Gastronomen kein Kraut gewachsen. Jörg Buchleither musste sich mit „Silber“ begnügen. Der „goldene Spargelschäler“ ziert jetzt samt Urkunde für ein Jahr die Theke im Café Reichert.

Und das Team dort darf seinem Chef auch zur Siegerprämie von 300 Euro gratulieren, die der örtliche Gewerbeverein als Veranstalter mit weiteren 200 Euro für den zweiten und nochmal 100 Euro für den dritten Platz auf dem Treppchen locker gemacht hatte. Präzision war gefragt am Tisch, an dem zunächst jeder Kandidat einzeln, später im direkten Vergleich mit den Gegnern, die sich in der Vorrunde qualifizierten, gegen die Uhr ihr Glück versuchten.

Auch wenn der Plausch, den Wolfgang Lenz wie immer exzellent moderierte, Stunden dauerte, trennten am Ende nur ein paar Sekunden oder gar Hundertstel die sehr gute Spreu vom noch etwas besseren Weizen. Während auf der Bühne die Fetzen flogen, deckten sich viele Gäste am Stand der Wirte mit frisch geschältem Spargel ein. Über 200 Kilo dürften es gewesen sein, die zum Mittagessen auf den Tischen im Wiesental standen.

Vielleicht gab’s zuvor auch noch ein Spargelsüppchen nach dem Rezept der Schopfheimer Wirte, die einen guten Schluck gratis ans begeisterte Volk verteilten, ehe die Zelte unter der Lenkplastik zügig abgebaut wurden. Denn so kurz vor Mittag hatten es plötzlich alle eilig, nach Hause zu kommen. Auch den frisch gebackenen Deutschen Meister zog es nach Raitbach. „Aber erst nach der Dopingkontrolle“, meinte er augenzwinkernd – und sichtlich stolz auf den großen Coup.