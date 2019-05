von Jürgen Scharf

Die neue Ausstellung in der Kulturfabrik Schopfheim ist im Dialog gehängt mit Durchblicken auf die abstrakten Farborgien der Berliner Malerin Ulrike Seyboth und die strengen Linienkonstrukte ihres Partners, des Zeichners Ingo Fröhlich. Jeder hat zwar in der Städtischen Galerie eine intime Ecke für sich, aber die Blickachsen sind in dieser Doppelschau doch überaus wichtig.

Die Zeichnungen

Der Betrachter läuft auf die Stirnwand zu, die Ingo Fröhlich vor Ort mit einer wandfüllenden Monumentalzeichnung versehen hat, betitelt „Hommage an Luc Simon„ – eine Verbeugung vor einem inzwischen verstorbenen französischen Künstlerfreund. Fröhlich, der von der Bildhauerei herkommt, begreift das Wandzeichnen als bildhauerischen Prozess und hat sich mit seinem Hauptwerk in den Raum verlegt.

Das relativ spontane Thema gibt ihm die Möglichkeit, das Medium Zeichnung auszuloten. Das Auge des Betrachters folgt dem Gestus der Hand. Der Graphit klebt sichtbar auf der Wand. Im Motiv von dschungelartigen Blättern nähert sich der sensible und präzise Zeichner dem floralen Bildinhalt seiner Mitausstellerin an.

Die Malerei

Ulrike Seyboth steht für das Abenteuer Malerei. Und was vor allem auf Reisen entstand, sieht der Betrachter in ihren Bildern. Es sind Natureindrücke vom Makro- und Mikrokosmos. Wichtig ist der Einfluss von Licht und Natur, die Inspiration kommt aus dem Leben und der Landschaft sowie der Pflanzenwelt. Das haben beide gemeinsam, doch bei ihr geht die Farbe mehr ins Opulente, Bunte, Expressive, ihre Bilder haben eine gewisse Luftigkeit und Leichtigkeit.

Fülle und Leere

Es ist eine interessante Gegenüberstellung von Malerei und Zeichnung unter dem fast schon philosophischen und poetischen Titel „Ich zeichne die Zeit, du malst den Moment“. Jeder der Beiden hat seine Sujets, die in Verbindung treten: Hier das üppige vegetative Panorama und der Farbenrausch des „Ionischen Meeres“ von Seyboth, die sichtlich den amerikanischen Expressionismus liebt, gern einmal in den weißen Bildgrund geht, um Fülle und Leere auszutesten, und bei der auch die Collage ein großes Thema ist. Dort die Lebendigkeit des gezogenen Strichs bei Fröhlich wie in der Serie „Streugut“. Auch in „Blattgewächsig“ und „Gewirk“ tauchen diese Bündelungen und Verflechtungen von dichten Strichen auf. Jeder Moment ist ganz eigen und assoziativ.

An der lockeren Hängung merkt man, dass die Künstler sich kuratorisch in einem Berliner Kunst- und Projekthaus beteiligen und dort auch Fremdausstellungen gestalten. Durch die gelungene Raumbespielung ist das Künstlerpaar wirklich „Im Dialog mit Schopfheim„, wie der Untertitel der Doppelausstellung verspricht.

